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財政預算案2025丨陳國基稱預算案全面穩健和務實　冀立法會盡快審議通過

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

政務司司長陳國基表示今年的預算案全面、穩健和務實，希望立法會盡快審議並通過撥款議案。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（26日）發表新一份財政預算案，政務司司長陳國基表示支持，認為是全面、穩健和務實的預算案，希望立法會盡快審議並通過撥款議案。

陳國基指，預算案透過多項措施把握「三中心、一高地」戰略定位，即國際金融、航運、貿易中心以及國際高端人才集聚高地這個戰略的定位，鞏固提升優勢產業，加強與灣區城市聯動，積極拓寬中東、東盟等新市場，匯聚全球企業、資金等，為本港注入經濟新動力。

控制開支增長　同時維持高水平公共服務

此外，面對公共財政壓力，透過節流、善用政府財政資源及開源，秉承謹慎理財原則，推出不同措施，嚴格控制開支增長，同時維持高水平的公共服務，確保香港競爭優勢不受影響。又強調開源措施是以「用者自付」及「能者多付」原則，盡量減低對一般市民的影響，包括提出寬減利得稅、薪俸稅等政策。

陳國基指出，在國家堅實支持下，特區政府會繼續和社會各界同心協力，把握機遇，發揮一國兩制獨特優勢，發展經濟，共創美好未來。

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