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財政預算案2025︱新學年起取消$2500元學生津貼　育4孩家長：唔見1萬！

升學教育

撰文： 陳麗薇、李綉珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

財政預算案2025公布取消$2500津貼，家長界反應極大。

【財政預算案/學生津貼/學生津貼取消】財政預算案今日(26日)宣讀，財政司司長陳茂波宣布削減多項教育資源，包括將於9月新學年起取消目前恆常的2500元學生津貼。政府消息人士表示，預計取消該筆津貼可節省近20億元開支。

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現時幼稚園、小學和中學學生，毋須經資格審查便可獲發每年2500元學生津貼。財政預算案公布，2025/26學年將取消學生津貼。消息稱，取消津貼將有助節省近20億元開支。

對於政府取消恆常的2500元學生津貼，為減赤向家長開刀，TOPick記者找到多位家長訪問，有家長表示理解政府財赤，亦有家長指「幫補吓都開心，冇咗有少少失望。」有育有4孩的家長，家庭減少1萬元津貼，百上加斤。

政府取消2500元學生津貼︱東區家教會會員:自己有返工冇所謂

其中東區家教會會員陳碧玲女士育有2名小朋友，一個讀中學、另一個讀大學，她說:「冇所謂，自己有返工，對於家庭開支，好似少咗啲錢，雖然唔係好多錢，幫補下都好開心，冇咗少少失望，冇辦法可以理解(政府)，希望經濟困難家庭，可以在其他方面得到幫助。」

政府取消2500元學生津貼︱家校合作事務委員會主席方奕展：希望可盡快恢復派發

家校合作事務委員會主席方奕展先生育有3名小孩，其中一名就讀中學，他指:「$2500確實令廣大家長受惠，亦有家長看成是$2萬津貼的延續。明白到現今有財赤，政府用錢要精準，希望當財政情況許可時，政府可盡快恢復派發取消了的津貼。」

政府取消2500元學生津貼︱沙田區媽媽群組:Cut $1000都好吖

而沙田區媽媽群組，對於每年2500元學生津貼取消，引起激烈討論，有家長指「Cut $1000都好吖，而家cut晒！」、好失望！無諗過我哋基層家庭，書薄雜費都好甘！」、「每年只派一次, 咁都要CUT！」、「政府又係咁叫人生（仔), 而家又CUT。」、 「依家養一個都真心貴。」

而育有兩個SEN小朋友的家長表示，「唔應該cut晒，真係講一套做一套 ，不如叫啲高官減人工啦!」

政府取消2500元學生津貼︱3孩西環媽媽：當初佢就唔好俾希望我哋!

居於西環的媽媽呂太育有3名子女，表示「梗係好唔開心啦，政府識俾2萬叫人生仔，但有冇諗過生咗供書教學好大費用，本身乜嘢政府資助都已經申請唔到。對我嚟講$7500好大幫助架，又書錢、校服錢，仲未計學校雜費。無錯，生小朋友係家長責任，咁當初佢就唔好俾希望我哋有依$2500啦。」

政府取消2500元學生津貼︱大埔區家長教師會聯會副會長何主平:不明白政府為何一刀切

大埔區家長教師會聯會副會長何主平:「不明白，政府為何一刀切削減整筆津貼，2,500元的確有紓緩經濟壓力作用，有家長朋友養育4名就讀中、小學的子女，咁就冇咗一萬蚊！」他認為，政府可以在其他方面「開刀」，孩子每年購買上、下學期兩次書簿，基本上已超過5,000元，連同車費、膳費，每年開支極大，現在撤走津貼對不少家庭無疑是一大負擔。

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