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偽鈔案｜油尖商店行使偽鈔　警拘一女子共涉3案

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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警方拘捕一女子涉嫌在油麻地和尖沙咀的商舖行使偽鈔。（曾秋文攝）

警方偵破行使偽鈔案。油麻地分區特遣隊曾憲鏘督察表示，在1月21至2月23日警方接獲3宗報案，指在油麻地和尖沙咀的商舖收到顧客的懷疑偽鈔，隨即展開深入調查，翻看大量閉路電視錄影片段，鎖定一名女子，懷疑涉及2月23日兩宗行使偽鈔案，至昨日（25日）將該名女子拘捕。

在非洲國家紙幣上打印「500」字樣

油尖警區刑事調查第一隊蘇倩怡督察表示，調查後相信疑犯同涉及1月21日另一宗同類案件。3宗案犯案手法是以500元港幣偽鈔到商店內購買價值較細的商品，從而騙取商品和現金找續。此外，3張涉案的500元偽鈔，除兩張以真鈔作藍本打印外，另一張相信是以非洲國家價值較低的真鈔，直接在上打印「500」元的字樣。

被捕女子姓翁（39歲），報稱無業，涉嫌「行使偽鈔」，現正被扣留調查，稍後將被控以相關罪名，明日（27日）於九龍城裁判法院提堂。

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