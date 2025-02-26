財政預算案2025｜陸路離境私家車收200元建設費料每年增10億收入　消息指最快明年實施

▲ 當局向使用陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費。（資料圖片）

【財政預算案2025】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，向使用陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響。

政府消息人士表示，當局2003年曾提出有關措施，當時建議所有車輛收取100元、每人收取18元，惟最終未能於立法會通過。消息人士指，考慮了通脹等因素，今次建議向每部私家車收取200元，未有包括旅遊巴和貨車，是不希望影響太多人，包括物流業及旅遊業。

消息人士指又指，去年約1.7億人次經陸路邊境管制站出境，當中約530萬架次私家車出境，以每輛車接載兩人計算，即約1,000萬人次乘私家車出境，僅不足1成出境人次受影響。若以500萬部私家車每部收取200元為例，每年可帶來約10億元收入。

消息人士指，本港有「好多吸引力」，亦有很多優勢，相信對旅遊業影響輕微；當局會考慮市民和旅客出行成本，及公共交通工具承載力。

至於未來港車北上及粵車南下是否受影響、旅客是否獲豁免等，消息人士表示未來會再研究和考慮；預計今年內將方案提交立法會，最快明年立法。

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