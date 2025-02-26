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財政預算案2025︱消息指2元乘車優惠調整或分兩階段實施　「兩蚊兩折」最遲明年9月落實

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

（資料圖片）

【財政預算案2025／財赤／2元乘車優惠／長車短搭】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，2元優惠計劃在受惠對象維持不變的前提下，改為推行「兩蚊兩折」優惠，即票價低於或等於10元，維持繳付兩元車費，至於票價高於10元則繳付全額車費的2折；可享優惠的程數亦以每月240程為上限。陳茂波指，此微調方案保留政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間，盡量取得平衡。

政府消息人士指，調整主要是回應社會兩個共識，包括使用次數不應無限，以及不應「長車短搭」，強調過去兩個月社會提出的方案均有考慮，最終認為現有方案能平衡計劃可持續性和對受惠人士的影響。

稱長者精打細算　措施鼓勵選擇合適路綫

政府消息人士又形容，是次調整溫和，指成人票價10元或以下的路線佔公共交通路線近6成，10元以上2折以及限制優惠程數的措施，主要希望受惠者減少「長車短搭」，舉例長者要由金鐘前往銅鑼灣，實際不乏10元以下的巴士線可選擇，班次亦不少，但若其選擇乘搭成人票價27元、往來元朗及銅鑼灣的968號過海巴士，2折後就須付5.4元，形容長者精打細算，有關金額對他們而言「好似搭的士」、會感「肉赤」，相信可提供誘因，鼓勵他們選擇合適出行目的的路綫。

至於每月240程的限制，即平均每日約8程。政府消息人士相信，大部分長者均不受影響，指當局考慮有關方案時，亦有考慮長者的出行情景，舉例假設長者要乘車到子女家中幫忙照顧孫子，即使一天來回兩次、每程都要轉車，一日8程仍足以應付；且如每天乘搭車船次數不同，在一個月限期內也可拉上補下，認為有更多彈性。

政府消息人士指，指八達通需時更新系統，按過往經驗樂悠咭實名制的經驗，估計需要年多時間，其中「兩蚊兩折」的系統調整相對簡單，相信最遲可在明年9月實施，但「優惠車程設限」則須貫穿巴士、地鐵等公共交通工具的系統，料較為複雜，需時亦較長，暫仍未有時間表，會盡量壓縮爭取盡快推行。

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料實行後首個年度可省6.8億

政府消息人士指，按上季樂悠咭出行數據推算，相信單計實施「兩蚊兩折」、不計「長車短搭」行為的改變，首個完整財政年度，即2027至28年度全年已可節省6.8億元開支；至於調整系統等所涉的開支為多少，就仍待與八達通商討。

至於方案何時再檢討，政府消息人士就稱，起碼需要收集一年數據，審視推出後的情況，又認為不應常將檢討「掛口邊」，否則長者會感不安心。

政府消息人士又提到，現時704條巴士線中，8成路線有分段收費，而設全程分段收費，前段及後段均有分段收費的就有102條。政府亦正主動與巴士公司商討，希望推動更多巴士線設前段分段收費，並與「兩蚊兩折」一同推行，但需考慮對長途巴士線乘客的影響、巴士剩餘運載力、避免巴士公司加派車輛接載短途客等。

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