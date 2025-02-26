財政預算案2025丨煙稅收入大減57%　加煙稅暫告一段落

▲ 當局未有再加煙稅，每包煙維持約100元水平。(資料圖片)

政府近年致力控煙，其中過去兩年均加煙稅，分別加約31.5%(每支上調0.6元)及約31.9%(每支上調0.8元)。今年財政預算案不再加煙稅，政府消息人士表示，相信連續加2年後煙稅帶來的邊際效益減少。

煙草稅率佔價格的比例約為64.8%，仍未合乎世衞建議水平(75%)，吸煙與健康委員會曾敦促再加煙稅。不過今年未有如預期再調整煙稅水平。

政府消息人士表示，煙稅收入減少涉多個因素，當中包括吸煙人數減少，亦承認買煙途徑改變下，部分人士轉而吸食「白牌煙」、「走私煙」，醫衞局會與海關加強打擊。消息指，今年沒有再加煙稅，因為考慮到加稅效果，認為連續加2年後煙稅，帶來的邊際效益減少。

當局消息亦強調，政府非希望透過煙稅增加收入，會於檢視健康普查數據後再作檢視，亦指「十項控煙措施更有用」，亦提到2025年把15歲及以上人口的吸煙率降至7.8%並非容易目標，今年內會公布十項控煙措施。

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