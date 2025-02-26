財政預算案2025｜檢視各政府隧道及主幹道收費　消息指將考慮地理位置、負擔程度及收回成本等因素

▲ 政府將檢視隧道及主幹道收費。（資料圖片）

【財政預算案2025／財赤／牛肉乾／違例泊車】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波表示，檢視各政府隧道及主幹道的收費，並檢討俗稱的「牛肉乾」的違泊定額罰款、電動私家車牌照費，及停車收費錶的收費，料每年可增加約20億元收入

政府消息人士指，調整隧道收費是體現「用者自付」原則，將考慮因素包括地理位置、服務對象、交通管理需要、公眾負擔程度、及收回成本等，未有透露哪些隧道及道路需加價或改為收費。

消息人士指出，檢視隧道及主幹道收費不單純為增加收入，而是交通管理， 指「增加收入係結果，唔係原因」。他透露，其中一個檢視方向是現有免費道路及隧道改為收費，舉例指青嶼幹線「當年政府用咗好多錢起」 ，冀現可體現「收回成本、用者自付」。

至於未來新建的道路及隧道是否全數需要收費，消息人士沒有正面回應，重申會按個別道路逐一審視上述因素。

消息指，當局會考慮不同收費方案，如連接同一地區的全數主幹道或隧道均收費，或只選擇其中一條收費，料以「易通行」方式收費，目標今年內完成檢討並諮詢立法會交通事務委員會，盡快及有序地在數年內提交具體建議及落實收費調整。

翻查資料，2020年屯赤隧道落成後，青嶼幹線隨即改為免費；2022年將藍隧道通車後，政府亦豁免將軍澳隧道收費。

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