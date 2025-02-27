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高鈉食物丨3種隱形高鈉食物吃起來不鹹卻超傷腎　醫生：1款早餐常見

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【高鈉食物/傷腎/早餐】食起來沒有鹹味的食物原來亦可以是傷腎食物！有醫生盤點3種隱形高鈉食物，吃起來不鹹卻超傷腎，直言1款早餐常見。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜3款茶飲助解決消化不良

3種隱形高鈉食物

台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《如果雲知道》上表示除了太甜及太鹹食物會傷腎外，一些吃起來不鹹的食物亦可以是高鈉食物，默默傷害腎臟健康，更列舉了3大隱形高鈉食物，其中一種更是大眾早餐常見食物。

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洪永祥指，沒味道的白麵包，其實每100公克鈉含量卻有443毫克，若吃2片厚多士再加花生醬、朱古力醬或包肉，鈉含量更會超過1,000毫克。而冷麵，因會添加梳打粉（過碳酸鈉）來增加煙韌度，令本身鈉含量便很高，再加上一包麻醬更是不得了，至於屬加工食品的夾心餅，每100公克鈉含量便近700毫克。

高鈉食物丨身體鈉過多3大反應

洪永祥表示當身體攝入過多鈉時，往往會有3大表現:

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3大排鈉貼士

洪永祥解釋指多飲水可降低鈉滲透，而運動出汗能加速新陳代謝，促進鈉排出，但要注意先飲水、再做運動，效果會更好。另外，高鉀食物包括有豆水、黑豆水、深綠色蔬菜、香蕉、番茄和奇異果等，惟腎臟病患者，尤其腎絲球過濾率低於45或正在洗腎者，應避免高鉀飲食，以免引發高血鉀，造成肌肉無力或心律不整。

洪永祥拍想幫助身體排去多餘的鈉，以下3項方法是最具成效:

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同場加映: 5大「傷腎魔王食物」

腎臟科醫生洪永祥指出，造成慢性腎衰竭的主要原因其實在於三高，亦即高血壓、高血糖及高血脂（高膽固醇），並盤點5大傷腎的「包餡食物」，其中港人愛吃的水餃及鍋貼亦有上榜。

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早期腎病5大先兆

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

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7類人屬於高危群組

除了留意表徵，她亦建議可以留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

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