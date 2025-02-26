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財政預算案2025丨公務員凍薪不減薪　陳茂波：已考慮經濟狀況及財政整合

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

陳茂波指，經多方面因素綜合考慮後，認為凍薪較為合適。（梁偉榮攝）

【財政預算案2025／公務員減薪／凍薪】財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案，宣布所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪。被問到為何高官只「凍薪不減薪」，陳茂波今午在記者會表示，經多方面因素綜合考慮後，認為凍薪較為合適。

財政預算案2025｜行政、立法、司法機關及區議會　全體人員一致凍薪

以薪金名義率計　打工仔收入增6.9%

陳茂波指，考慮到過去兩年經濟持續增長，預期今年會持續增長勢頭，就業市民收入有所增加，以薪金名義率計算，就職人士的收入增加6.9%，而目前失業率偏低，相信「打工仔」有加薪的空間。

在強化財政整合計劃下，政府有方向、策略地削減和管控開支，未來數年削減政府經常性開支7%，同時削減公務員編制，預料任內能削減約1萬個職位，可見公共財政會回復穩健，期望在兩年內恢復盈餘。

對於政府增加機場離境稅至200元，陳茂波指，香港機場仍然有競爭力，相信只加數十元稅務只佔機票價錢輕微，對旅客的影響少。強調在開源時，已經考慮香港競爭力，及盡量減少對一般市民的影響。

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