中小學試題｜小四中文搶分練習題答案 認識複句及重組句子
升學教育
撰文： TOPick教育組
發布時間： 31 分鐘前
TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。
答案
一、複句
1.C
2.G
3.E
4.A
5.B
6.D
7.I
8.f
9.J
10.H
二、標點符號
貝多芬的《月光奏鳴曲》是哥哥每天都會練習的樂曲，現在他已經能在各大舞台演奏，我們一家人都為他感到驕傲！
三、重組句子
1.這個展覽展示了多種創新科技產品，吸引大批民眾入場。
2.老師詳細解說古代文明的興衰，學生們聚精會神地聆聽。
3.義工們正在積極清理海灘上的垃圾，以傳遞環保意識。
四、擴充句子
1.不管外面的雨有多大，妹妹都不肯穿上雨衣。
2.無論詩賢有多淘氣，媽媽都會教導她。
3.除非老師提前下課，否則學生不能夠離開課室。
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