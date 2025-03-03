中小學試題｜小四中文搶分練習題答案　認識複句及重組句子

▲ 中文科搶分練習題答案。

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答案

一、複句

1.C

2.G

3.E

4.A

5.B

6.D

7.I

8.f

9.J

10.H

二、標點符號

貝多芬 的《月光奏鳴曲》是哥哥每天都會練習的樂曲，現在他已經能在各大舞台演奏，我們一家人都為他感到驕傲！

三、重組句子

1.這個展覽展示了多種創新科技產品，吸引大批民眾入場。

2.老師詳細解說古代文明的興衰，學生們聚精會神地聆聽。

3.義工們正在積極清理海灘上的垃圾，以傳遞環保意識。

四、擴充句子

1.不管外面的雨有多大，妹妹都不肯穿上雨衣。

2.無論詩賢有多淘氣，媽媽都會教導她。

3.除非老師提前下課，否則學生不能夠離開課室。

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