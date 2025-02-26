財政預算案2025｜《財政預算案》教育項目懶人包　取消$2500學生津貼　8大資助院校削資$28億

▲ 政府表示，將取消2500元中小幼學生津貼，以及8大資助院校削資28億元。

【財政預算案2025/大學/中學/小學/資助/獎學金】財政司司長陳茂波今天（26日）公布新一份《財政預算案》，當中教育範疇內容涉及大專、中小學及青年就業，包括今年9月起取消為中小幼學生提供2,500元學生津貼；8間資助大學史無前例須向政府「回水」共40億元、以及向八大未來3年削資28億元。

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財政預算案2025｜1.削走學生津貼每年節省20億元

《財政預算案》當中，教育項目最受家長關注的是，政府由2020/21學年起，向全港中、小學及幼稚園學生，每學年提供的2,500元免入息審查學生津貼。政府消息人士透露，已連續5年發放的津貼，將在今年9月起停止，以教育局公布2023/24學年學生人數統計數據，2023年全港有799,025名中小學、幼稚園及特殊學校學生，現削走有關津貼，即政府每年可節省近20億元的開支。

同時，政府將成立專責小組，探討改革及整合現有的各項學校津貼，預計4月確定小組成員名單，小組將由教育局人員組成，學界會參與提供意見。

▲ 政府在今年9月取消為中小幼學生提供2,500元學生津貼。（香港經濟日報資料圖片）

財政預算案2025｜2.八大要向政府交還$40億

大專院校方面，政府消息人士稱，截至去年6月底，八大資助院校共有1,393億元儲備，當中111億元屬「一般及發展儲備基金」，供八大備用，而八大需要在25/26年度向政府交還共40億元，即基金約三分之一，不過，政府強調今次屬是一次性單一做法，亦無計劃調整滾存撥款餘額的上限。至於各院校如何攤分這40億元，消息人士指將會很快公布。

對於政府早已提及會削減資助大學撥款，消息人士透露，政府原本按既定機制，未來3年向8大院校撥款709億元，因應配合政府削資目標，每年減2%。陳茂波表示，撥款將減少28億元，總額為681億元，同時，他強調，撥款仍較上個3年期的632億元為高。

財政預算案2025｜3.博士研究生獎學金名額增至每年400個

為加強全球推廣「留學香港」品牌，吸引更多優秀境外學生，政府打算在受教資會資助大學修讀，以研究為本博士學位課程的「香港博士研究生獎學金計劃」名額，在新學年增至每年400個。獲獎的博士研究生每年可獲得33.7萬元的獎學金，以及1.4萬元會議及研究活動交通津貼，為期3年。同時，政府會繼續通過「一帶一路獎學金」，吸引東盟等「一帶一路」國家的學生來港升學。

財政預算案2025｜4.醫學生培訓學額增至650個

為推動香港成為國際專上教育樞紐，陳茂波指，政府會在北部都會區預留約90公頃土地，發展「北都大學教育城」，包括第3所醫學院，「籌備新醫學院工作組」正待有意開設醫學院的本地大學提交建議書，並在年內完成評核及向政府提出建議。而在新學年，本港醫學生培訓學額將增至650個。

財政預算案2025︱5.放寛自資專上院校內地生限額至40%

為讓更多人才留港工作，政府消息人士表示，當局將在新學年上調自資專上院校，招收內地生的限額至40%，受惠院校包括東華學院、都會大學、樹仁大學、恒生大學、珠海學院及THEi，各院校可增收內地、澳門、台灣的學生。

財政預算案2025｜6.100間科企為中小學生介紹創科

培育人才方面，為激發對中小學生創科的興趣，政府已邀請港投公司、科技園公司及數碼港統籌旗下，合共超過100間科企，未來一年通過到校的產品展示或實地參觀等，與學生分享人工智能、機器人、綠色科技等不同領域的探索和創業經驗。

《財政預算案》教育項目懶人包： 大專院校： 8間資助大學須向政府「回水」共$40億；

未來3年撥予教資會資助大學撥款為$681億；

推出新一輪$15億「研究配對補助金計劃」，鼓勵更多機構資助院校研究；

「香港博士研究生獎學金計劃」名額增至每年400個；

醫學生培訓學額將於2025/26年增至650個；

放寛自資專上院校內地生限額至40%；

政府部門、公營機構設4,000個大專生短期實習名額 中小學： 今年9月起，取消中小幼學生$2,500學生津貼；

100間科企未來一年為中小學生提供參觀，提高學生對創科興趣 其他： $10億成立「香港人工智能研發院」；

「大灣區青年就業計劃」放寬至29歲以下持副學位或以上學歷青年；

「展翅青年就業計劃」年齡上限放寬至29歲，並設大灣區實習機會 資料來源：《財政預算案2025》

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