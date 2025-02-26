康橋之家｜未向性侵案女院友支付賠償　高等法院頒令清盤

▲ 康橋之家前院長張健華涉及性侵女院友（資料圖片）

殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華，早年涉及性侵女院友的案件，區域法院去年裁定，康橋之家及張須支付賠償。事主家人指未收到康橋之家的賠償，高等法院今（26日）頒令康橋清盤。

康橋之家前院長張健華的涉嫌性侵案，雖然刑事程序中止，但事主家人向康橋之家及張健華民事索償。去年區域法院裁定康橋之家和張健華須賠償119.4萬元，康橋涉款35.8萬元。不過事主家人表示，仍未收到康橋賠償，遂向高等法院申請將康橋之家清盤。

▲ 康橋之家前院長張健華涉及性侵女院友（資料圖片）

高等法院今日開庭聆訊，事主家人法援署代表指，沒有收到康橋之家的反對文件，而康橋亦沒有派代表應訊，高等法院法官遂頒令康橋清盤。

涉案女院友的母親之前代表女兒入稟，向張健華、康橋護理服務有限公司，以及智友集團有限公司提出民事索償，在判決前與智友集團達成和解。

2024年3月，區域法院裁定女院友勝訴，頒令張健華及康橋護理服務有限公司，須賠償約119.4萬元，當中張約83.6萬元，康橋約35.8萬元。張健華最終被社會工作者註冊局永久「釘牌」，而康橋之家亦被社會福利署「釘牌」。

案件編號：HCCW718/2024

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