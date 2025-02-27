長壽藍區｜營養學家拆解5大藍區長壽飲食法　9大習慣養生益壽

▲ 營養學家拆解5大藍區長壽飲食法。

【長壽藍區／健康生活／飲食】過往不少關於長壽的研究，發現長壽人士都有一些共通點。有營養學家拆解長壽飲食和生活的關鍵，原來長壽可以很簡單！

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長壽藍區｜解構5大長壽藍區飲食和生活方式

台灣營養學家洪泰雄在其Facebook專頁分析關於長壽藍區的養生習慣，引述一項《國家地理》研究，透過觀察5大長壽藍區居民的生活習慣，得出長壽的共同點，以下逐一解構五地的生活和飲食：

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1. 日本沖繩（Okinawa, Japan）：老年女性壽命全球最長，傳統飲食以蕃薯、豆類、綠葉蔬菜、海藻為主；當地人秉持著「Ikigai」的精神和強大社群支持。

2. 意大利薩丁尼亞（Sardinia, Italy）：以長壽男性比例高聞名，傳統飲食以橄欖油、羊奶、全穀物、豆類、葡萄酒為主；當地人習慣步行；與家人關係緊密。

3. 希臘伊卡利亞島（Ikaria, Greece）：失智症與心血管疾病發生率極低，飲食主要為傳統地中海飲食，常吃橄欖油、魚類、豆類、野菜、紅酒等食物；當地人有午睡習慣，且重視社交與家庭。

同場加映：綠色地中海飲食餐單

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4. 哥斯大黎加尼科亞半島（Nicoya, Costa Rica）：當地90歲以上人口比例遠超過全球平均，傳統飲食包括：黑豆、粟米餅、南瓜、木薯、水果等；當地人強調「Plan de vida（人生計劃）」，保持積極信念朝目標進發。

5. 美國加州羅馬琳達（Loma Linda, California）：多數奉行植物性飲食，飲食中常吃蔬菜、水果、堅果、豆類，甚少加工食品；當地人有規律運動的習慣、普遍有信仰與社群支持。

長壽藍區｜9大長壽共同點

洪泰雄指出，這些地區的人一般較少患慢性疾病且較長壽，原因與生活和飲食息息相關，他列出9大共通日常生活習慣如下：

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9大共通日常生活習慣：

自然活動（Move Naturally）：藍區居民不會去健身房，但他們的生活方式本身包含大量活動（如農務、步行、園藝）。

有目的地生活（Purpose）：舉例來說，沖繩人有著「Ikigai」的生活理念、尼科亞半島人有著「Plan de vida」（人生計劃）概念等生活目標，皆與長壽有關。

減少壓力（Down Shift）：每個藍區都有減壓習慣，例如午睡、宗教活動、與朋友聊天。

適量飲食（80% Rule）：沖繩人有「Hara Hachi Bu（腹八分目）」的概念，即吃到八分飽即可停下來，避免過度飲食。

植物性飲食（Plant Slant）：各地區的共同點是大量攝取蔬菜、豆類、全穀物，紅肉攝取量少。

適量飲酒：大部分藍區有飲酒習慣，但不是酗酒，而是適量飲用、配合社交。

信仰與社群（Belong）：研究發現，定期參加宗教活動的長壽者比例較高。

家庭優先（Loved Ones First）：多數藍區長者與家人同住，親子關係密切。

健康社群（Right Tribe）：藍區居民通常與健康的人為伍，互相影響健康行為。

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