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自資院校｜珠海東華等6自資校內地生上限一致放寬至40%　消息：目標立會休會前通過專上條例修訂

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

樹仁大學等6間自資院校，獲准放寬取錄內地生入讀學位課程的人數比例至40%。（資料圖片）

繼教資會資助大學的非本地學生限額獲提升後，教育局今日（26日）公布，6間已獲准取錄內地生入讀副學位或學士學位課程的自資院校，取錄限額由10%或20%，提升至40%。政府消息人士強調，做法並非為提高教育界的經濟效益，純粹期望院校收生更多元化。

教育局發稿稱，已獲國家教育部同意，逐步放寬已獲批准招收內地學生入讀學位課程的6間自資院校的內地、台灣和澳門學生限額，並批准有關院校面向全國所有省市招生。2025/26學年起，6間獲放寬招收限額的院校當中，3校包括珠海學院、東華學院和高等教育科技學院一直維持10%收生上限，意味上述3校獲大幅放寬，收生限額較目前多3倍；樹仁大學、恒生大學和都會大學的取錄上限則在2023/24學年起已獲放寬至取錄20%，現獲提高多1倍。

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政府消息人士表示，自放寬資助大學的非本地生收生比例後，聽到學界有聲音期望政府可同步放寬自資院校收生。消息人士強調，政府有提醒自資院校的生源要多元化，又強調提高收生比例上限並非為提高經濟效益。消息人士又稱，自資院校增加取錄內地生事，應與八大提高非本地生時一樣，考慮校園設施、宿舍配套等的負荷能力。

教育局亦表示，相關院校會按循序漸進的原則和現行限額的使用情況，分階段提升限額至40%，教育局會要求院校就收生安排和學生支援服務等相關事宜和數據提交報告。

教育局又稱，會理順有關限額的計算方法，以提升自資院校收生規劃的確定性，以及善用院校教學資源。教育局局長蔡若蓮表示，計劃短期內向立法會提交《專上學院條例》修訂草案，教育局亦會密切留意自資院校課程營辦的紀錄、收生表現、現有限額使用情況等，適時與國家教育部探討可行的「進一步優化措施」。

消息人士透露，教育局計劃在今年首季內提交《專上學院條例》修訂，並期望可在暑假休會前通過。

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