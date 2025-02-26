財政預算案2025｜政府被指針對中產開刀　陳茂波冀市民諒解

▲ 財政預算案被指向中產開刀，陳茂波冀市民諒解。

【財政預算案2025／財赤／中產】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波下午見記者，被問到政府多項短中長期措施，是否針對中產「開刀」。

陳茂波表示，當局經研究後需開源與節流，稱「紓緩措施比之前減咗一半，但我哋力所能及範圍内，都盡可能做」，希望市民諒解。

財政預算案2025丨公務員凍薪不減薪 陳茂波：已考慮經濟狀況及財政整合

▼ 點擊圖片放大 +28 +27

財政預算案2025｜指目前政府要開源節流

陳茂波指，目前政府的財政狀況需要開源節流，惟制定措施前，首要顧及是否削弱本港競爭力，避免影響招商引才，因此在開設新稅種及調整稅率方面，都要小心考慮。

陳茂波又指，雖然盡可能減少影響一般市民，但仍然難以避免。以陸路離境稅為例，政府擺放大量資源在陸路離境設施上，希望可朝着「用者自付」的方式，收回一部份成本，又稱相關政策局將研究如何避免阻礙市民出行。

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】