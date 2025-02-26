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財政預算案2025｜政府被指針對中產開刀　陳茂波冀市民諒解

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

財政預算案被指向中產開刀，陳茂波冀市民諒解。

【財政預算案2025／財赤／中產】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波下午見記者，被問到政府多項短中長期措施，是否針對中產「開刀」。

陳茂波表示，當局經研究後需開源與節流，稱「紓緩措施比之前減咗一半，但我哋力所能及範圍内，都盡可能做」，希望市民諒解。

財政預算案2025丨公務員凍薪不減薪　陳茂波：已考慮經濟狀況及財政整合

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財政預算案2025｜指目前政府要開源節流

陳茂波指，目前政府的財政狀況需要開源節流，惟制定措施前，首要顧及是否削弱本港競爭力，避免影響招商引才，因此在開設新稅種及調整稅率方面，都要小心考慮。

陳茂波又指，雖然盡可能減少影響一般市民，但仍然難以避免。以陸路離境稅為例，政府擺放大量資源在陸路離境設施上，希望可朝着「用者自付」的方式，收回一部份成本，又稱相關政策局將研究如何避免阻礙市民出行。

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