結業潮｜日本牛肉丼元祖旺角店突結業　攻港3年不敵加租執剩1間

▲ 日本牛肉丼元祖不敵加租突結業，攻港3年執剩1間。

【日本牛肉丼元祖/結業潮】被譽為日本牛肉丼元祖的「東京チカラめし」旺角分店因租約期滿正式結業，全港僅剩科學園一間分店。結業消息不僅令食客惋惜，也反映了香港餐飲業在高租金與激烈競爭下的經營壓力。

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日本牛肉丼元祖結業｜不敵加租結束營業

近年來，香港餐飲市場有不少日本過江龍，其中以平價牛丼連鎖店最受歡迎，如「すき家」（SUKIYA）、松屋以及「東京チカラめし」（Chikara Meshi）等，這些連鎖店以快速、平價且具日本風味的牛丼吸引大批食客。

日前，有網民於Facebook專頁「香港．社實」群組中發文表示，發現旺角洗衣街及奶路臣街交界的東京チカラめし店，於2月24日已經停止營業，並在店門外張貼一張手寫的「內部維修工程」告示及有當日日期。網民續指，期間巧遇前來執拾的店員，見他們從店內將物品搬上客貨車，「經查問後回應此舖不再營業，又暗指商場加租而決定結束市區店」，疑似結束了在港3年多的市區業務。

日本牛肉丼元祖結業｜昔日排長龍境況不再

日本東京チカラめし（Chikara Meshi），3年多前以「過江龍」姿態進駐香港，並在旺角開設香港首店，憑藉其正宗日式風味和平價策略，迅速成為區內熱門食肆之一。旺角舖位相對較大，剛開業吸引大批食客前來，幾乎每日都見人龍。後來該店於2021年9月及12月於新蒲崗及科學園開設分店，惟新蒲崗店已於早前結業，現只剩科學園店繼續營業。

事件曝光後，引發網民熱議。不少市民對旺角分店的結業感到惋惜，有網民猜測結業原因可能與租金上漲有關，並感嘆香港高昂的租金對餐飲業的壓力。亦有網民表示，近年香港餐飲市場競爭激烈，加上經濟環境不穩定，導致不少食肆難以維持經營。

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日本牛肉丼元祖結業｜同業迅速擴張 導致市場飽和

事實上，旺角作為香港的黃金地段，租金高昂一直是餐飲業的主要經營壓力之一。儘管近年商舖租金有所回落，但仍對中小型餐飲企業構成很大挑戰。此外，「東京チカラめし」進駐香港時，正值日本平價牛丼連鎖店如「すき家」（SUKIYA）和松屋等品牌迅速擴張的時期。這些品牌以相似的價格和產品定位競爭，導致市場飽和，消費者選擇增多，可能導致「東京チカラめし」的客源被分流。

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