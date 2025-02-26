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凍齡女神｜43歲TVB人妻公開卸妝　素顏狀態曝光網民震驚：有區別？

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

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現年43歲的陳自瑤公開卸妝，大方分享素顏真實狀態。

【TVB/陳自瑤/凍齡/保養/素顏】TVB女星陳自瑤（Yoyo）是圈中凍齡女神之一，即使已為人母，樣貌及身材依然如同少女，絕無半點師奶味。她近日分享卸妝影片，公開素顏真實狀態，令不少網民忍不住直呼「有區別？」

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現年43歲的陳自瑤不時在網上分享生活點滴、更新近況，亦會上載照片和短片，從不介意以真面目示人。

她於周二（25日）在社交平台小紅書上以「卸了妝的陳自瑤，你還認識麽……」為題，分享一段卸妝及護膚的短片，大方公開素顏真實狀態。從影片可見，身穿旗袍及高跟鞋的陳自瑤剛完成拍攝工作，返回酒店房間後換上浴袍和拖鞋，隨後便對著鏡子逐步卸妝和護膚。

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凍齡女神｜網民震驚：有分別？

陳自瑤在影片中全程以真素顏出鏡，卸妝後除了膚色與帶妝時有少許差別之外，臉上幾乎看不見歲月痕跡，皮膚狀態相當好。影片發布後亦引起網民關注，紛紛留言大讚她素顏依然靚女：「素顏還這麼漂亮，真美女」、「怎麼做到沒有眼袋和黑眼圈噠？太牛了」、「卸了嗎，無分別」、「美女化不化妝都好看是真的」。

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凍齡女神｜陳自瑤保養得宜狀態好

陳自瑤在20年前（2004年）於電視劇《赤沙印記@四葉草.2》中飾演葉茵為觀眾所認識，但她早在19歲時就曾任動漫女郎，當時的她以簡單妝容登場，配上一頭長直髮，充滿少女感。提到維持身形，她曾表示自己的骨架較小，故多長一點肉也容易顯得肥胖，睡眠不足時更會出現水腫問題；受先天條件影響，她就努力補救，靠飲食控制及勤做運動塑身。

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此外，陳自瑤過往亦曾分享以下3個護膚瘦身的秘訣：

1. 飲食清淡：不喜好吃零食、甜品，也不飲汽水。不過每天都吃一碗飯，因為這樣才夠力氣。

2. 帶氧運動：靠運動增強肌肉及修身形線條，無論多忙每星期都抽2、3日做運動，當中包括跑步、瑜伽、打泰拳、TRX，主要為帶氧運動。如未能出外做運動，也會在家中練瑜伽，以修線條及保持身段柔軟。

3. 護膚保濕：每天都敷面膜，以cream mask為主，面上的細紋及膚色問題便可一一改善。

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