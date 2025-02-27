教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書

▲ 陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上，細數4類人不適合來讀書。

【教育差異 / 文化差異 / 插班】近年來，不少有條件的內地家庭會安排子女來港插班讀書，但教育模式及教學內容差異未必人人都能及時適應。

有在港陪讀的媽媽日前在小紅書發帖，指兒子由內地來港插班上學無法適應，學業無法跟上，甚至哭訴想回內地，這令她十分心累，根據自身經驗，樓主總結了4類人不適合來港讀書。

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教育差異｜陪讀媽媽大嘆內地兒來港插班跟不上

樓主是一名內地來港陪讀的母親，她以「欲哭無淚，內地娃到香港插班，根本跟不上」為題發帖分享經歷，大嘆自己陪兒子讀書「真的心累」，從為兒子選擇香港的學校開始就十分操勞。

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樓主稱，來港讀書前兒子已經上了半年的外教課及粵語課，她亦給兒子做了心理建設，告知其香港學校的英語課與內地有差距；然而，「無奈香港英文學的難度比內地大很多」，這令她兒子跟不上學業而產生挫敗感，「孩子說不適應，跟我哭想回內地」。

樓主分享稱，兒子由內地插班來港「中國語文和中國歷史肯定不用擔心，內地的進度條在香港足夠用」，但英語確實吃力，加之自身不積極學習，以英語為授課語言的學科對他來說有難度。

教育差異｜4類人不適合來港插班讀書

樓主根據自身經驗，總結了4類人不適合來港插班讀書：

「語言文化不習慣的」：樓主稱，無論是小孩或是家長，去陌生的城市學習工作，都會有一定的不適應，加之香港的語言、文化及教學模式皆與內地不同，如若無法融入，「那真的會很難受」； 「孩子年齡過大的話，勸退你」：樓主表示，如若有想法想要讓子女來港插班上學要儘早做規劃，至小孩17、18歲家長才開始考慮已經為時過晚，高年級學生由原來的教育體系突然轉變會難以接受，「最後出現了心理問題的比比皆是」； 「想躺贏得，勸退你」：現時有很多留學中介會將來港留學描述得「天花亂墜」，甚至有機構表示獲得香港永久居民身份，再考取內地重點大學是「保底」，樓主直言這是無稽之談，更指港澳台聯考人數年年上升，競爭愈來愈激烈； 「負擔不起的，勸退你」：樓主最後表示，來港上學對於家庭的經濟能力是一個考驗，租/買樓、生活、學習成本都需要考慮。 ▼ 點擊圖片放大 +9 +8

教育差異｜網民：喜歡學習的學生才能克服轉變

此事引起網民熱議，紛紛贊同樓主的觀點，「很多家長動不動就要求band1，就是真上了band也是水土不服」、「真的要12歲以下及喜歡學習的孩子才克服咁大轉變」、「欲速則不達，順其自然吧」、「語言真的是要從小就接觸才不會那麼辛苦」。

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