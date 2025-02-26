香港心聆6場免費分享活動　盼消除精神健康迷思污名

▲ 香港心聆免費分享活動

香港心聆（Mind HK）將於3月舉行6場免費「百萬人間有我的故事——我們的精神健康旅程」精神健康故事分享活動，以「我就是我」消除污名計劃為主題。

活動透過統計數字及真人真事，讓更多人了解受精神健康困擾之情況，鼓勵正經歷精神健康挑戰的港人尋求協助和支持。

活動邀請到多位心聆大使分享他們的精神健康復元歷程，並由各界精神健康工作者和倡議者帶領討論工作與精神健康的關係、男士精神健康及家長和青少年精神健康等議題。

亦會邀請研究員分享香港心聆精神健康消除污名研究結果，從統計結果出發，討論各個社會階層及身份的精神健康，冀以數據實證及親歷者真實故事，打破相關的迷思和污名。

當中內容包括心聆大使分享他們的精神健康復元歷程、各界精神健康工作者和倡議者帶領討論。議題包括工作與精神健康的關係、男士精神健康、家長和青少年精神健康。

日期：3月13至14日（星期四、五）

時間：下午12時半至7時

地點：鰂魚涌英皇道979號太古坊二座四樓 1880 香港

形式：現場故事分享及討論

語言：廣東話及英語

費用：免費（每位參加者需付$50 按金（以單日計算），出席活動後將獲退回款項。

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