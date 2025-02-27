糖尿病飲食｜1日1隻雞蛋增患糖尿病風險14%？研究揭這些人最高危　醫生拆解致病關鍵

【糖尿病飲食／雞蛋營養／糖尿病風險】許多人習慣進食雞蛋當早餐，但有說法稱「每天吃雞蛋會增加糖尿病風險」，是真的嗎？復健科醫生王思恒引述研究表示，根據地區不同而存有差異，其中在美國，每天多吃１隻雞蛋則會增加14%糖尿病風險，推測原因與其飲食模式有關。

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根據《美國臨床營養學期刊》（American Journal of Clinical Nutrition）發表一篇研究發現，每日攝取1隻雞蛋不會增加糖尿病風險，但不同地區存在顯著差異。以美國而言，每天多吃１隻雞蛋會增加14％糖尿病風險，而歐洲則無明顯相關，亞洲反而呈現負相關（未達顯著）。

美國：每天多吃１隻雞蛋增加14%糖尿病風險。

歐洲：無明顯相關。

亞洲：反而呈現負相關（未達顯著）

糖尿病飲食｜整體飲食模式是關鍵

不同地區為何有不同結果？王思恒分析，愛吃雞蛋的美國人比較容易患上糖尿病，可能是因美國人吃雞蛋都是配著煙肉、鬆餅、可樂一起吃，反映出其高熱量的精緻飲食型態。而亞洲國家的人吃雞蛋則是配搭蔬菜及其他日常食物，例如：番茄炒蛋、茶碗蒸、蛋包飯，對比起來是正常飲食的一部份。

他強調，整體飲食模式比單一食物更重要，應注意配搭雞蛋的食物，而非只限制雞蛋攝取，且計算總熱量也是非常重要。

雞蛋營養｜吃雞蛋6大好處

日本內科醫生栗原毅在「PRESIDENT Online」網站列出雞蛋含有的多種營養素，包括1隻雞蛋就有約10克蛋白質，還含有豐富維他命A、B2、B6、B12、E和D3；同時還有防癌等功效：

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同場加映｜6類食物血糖升幅比拼

台灣減重醫生蕭捷健在Facebook個人專頁分享，通常預防糖尿病會少吃甜食、少飲含糖飲料等，但綜合數個大型研究數據發現，有6類食物可能暗藏導致血糖升高的陷阱。

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含糖飲料

每天多喝一份（約350毫升），糖尿病風險約增加15至25%；

長期愛喝含糖飲料，血糖不穩、體重上升的機率更高。

紅肉與加工肉品

每天多吃一份紅肉（如牛排）：糖尿病風險約增加10至15%；

每天多吃一份加工肉品（培根、香腸、熱狗）：風險可能增加20至30%，甚至更高。

精緻碳水化合物與甜點

白麵包、白米飯、餅乾、甜甜圈等精緻碳水化合物比例高，易增加胰島素阻抗與體重上升；

高糖、低纖維的飲食模式，糖尿病風險比高纖、全穀類飲食高出約20至30%。

乳製品

低脂或脫脂乳製品（每天1至2份）：可減少約10至15%的糖尿病風險；

高糖或全脂乳製品：熱量與脂肪較高，可能抵銷部分保護效果。

水果

莓果類（如藍莓、草莓）：每天約半杯，風險降低10至15%（高抗氧化、豐富纖維）

蘋果：每天吃一個，糖尿病風險降低7至10%

芒果、西瓜等高糖水果：適量無妨，但過量仍可能干擾胰島素敏感度。

果汁

純果汁糖分濃縮、纖維含量低，每天多喝一份，風險增加15至20%。

建議用整顆水果取代果汁，更能穩定血糖。

蕭醫生提醒，平時的飲食習慣與糖尿病風險相關。他指，可透過少喝含糖飲料、選擇低GI的水果、多補充膳食纖維和維持均衡飲食預防糖尿病。不過，他强調，千萬別只限制甜食或含糖飲料，建議多留意自己每天吃的食物，可能發現更多隱藏引發糖尿病的食物。

資料來源：復健科醫生王思恒

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