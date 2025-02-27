  • 19°C
香港時間：2025227日 (四) 20:46

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

糖尿病飲食｜1日1隻雞蛋增患糖尿病風險14%？研究揭這些人最高危　醫生拆解致病關鍵

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【糖尿病飲食／雞蛋營養／糖尿病風險】許多人習慣進食雞蛋當早餐，但有說法稱「每天吃雞蛋會增加糖尿病風險」，是真的嗎？復健科醫生王思恒引述研究表示，根據地區不同而存有差異，其中在美國，每天多吃１隻雞蛋則會增加14%糖尿病風險，推測原因與其飲食模式有關。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜做運動熱身不足易「斷腳」 拆解阿基里斯腱斷裂成因＋3大治療方案

根據《美國臨床營養學期刊》（American Journal of Clinical Nutrition）發表一篇研究發現，每日攝取1隻雞蛋不會增加糖尿病風險，但不同地區存在顯著差異。以美國而言，每天多吃１隻雞蛋會增加14％糖尿病風險，而歐洲則無明顯相關，亞洲反而呈現負相關（未達顯著）。

  • 美國：每天多吃１隻雞蛋增加14%糖尿病風險。
  • 歐洲：無明顯相關。
  • 亞洲：反而呈現負相關（未達顯著）

糖尿病飲食｜整體飲食模式是關鍵

不同地區為何有不同結果？王思恒分析，愛吃雞蛋的美國人比較容易患上糖尿病，可能是因美國人吃雞蛋都是配著煙肉、鬆餅、可樂一起吃，反映出其高熱量的精緻飲食型態。而亞洲國家的人吃雞蛋則是配搭蔬菜及其他日常食物，例如：番茄炒蛋、茶碗蒸、蛋包飯，對比起來是正常飲食的一部份。

他強調，整體飲食模式比單一食物更重要，應注意配搭雞蛋的食物，而非只限制雞蛋攝取，且計算總熱量也是非常重要。

雞蛋營養｜吃雞蛋6大好處

日本內科醫生栗原毅在「PRESIDENT Online」網站列出雞蛋含有的多種營養素，包括1隻雞蛋就有約10克蛋白質，還含有豐富維他命A、B2、B6、B12、E和D3；同時還有防癌等功效：

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映｜6類食物血糖升幅比拼

台灣減重醫生蕭捷健在Facebook個人專頁分享，通常預防糖尿病會少吃甜食、少飲含糖飲料等，但綜合數個大型研究數據發現，有6類食物可能暗藏導致血糖升高的陷阱。

點擊圖片放大
+7
+6

含糖飲料

  • 每天多喝一份（約350毫升），糖尿病風險約增加15至25%；
  • 長期愛喝含糖飲料，血糖不穩、體重上升的機率更高。

紅肉與加工肉品

  • 每天多吃一份紅肉（如牛排）：糖尿病風險約增加10至15%；
  • 每天多吃一份加工肉品（培根、香腸、熱狗）：風險可能增加20至30%，甚至更高。

精緻碳水化合物與甜點

  • 白麵包、白米飯、餅乾、甜甜圈等精緻碳水化合物比例高，易增加胰島素阻抗與體重上升；
  • 高糖、低纖維的飲食模式，糖尿病風險比高纖、全穀類飲食高出約20至30%。

乳製品

  • 低脂或脫脂乳製品（每天1至2份）：可減少約10至15%的糖尿病風險；
  • 高糖或全脂乳製品：熱量與脂肪較高，可能抵銷部分保護效果。

水果

  • 莓果類（如藍莓、草莓）：每天約半杯，風險降低10至15%（高抗氧化、豐富纖維）
  • 蘋果：每天吃一個，糖尿病風險降低7至10%
  • 芒果、西瓜等高糖水果：適量無妨，但過量仍可能干擾胰島素敏感度。

果汁

  • 純果汁糖分濃縮、纖維含量低，每天多喝一份，風險增加15至20%。
  • 建議用整顆水果取代果汁，更能穩定血糖。

蕭醫生提醒，平時的飲食習慣與糖尿病風險相關。他指，可透過少喝含糖飲料、選擇低GI的水果、多補充膳食纖維和維持均衡飲食預防糖尿病。不過，他强調，千萬別只限制甜食或含糖飲料，建議多留意自己每天吃的食物，可能發現更多隱藏引發糖尿病的食物。

資料來源：復健科醫生王思恒

更多相關內容：

逆轉糖尿病｜一個動作2分鐘降血糖　醫生實測：有效逆轉糖尿病【附醫生示範短片】

糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

雞蛋營養︱雞蛋點食最有營養？　營養師大推「1款煮法」+ 食用份量營養吸收率高達99%
18:27 2024/07/15
雞蛋營養︱雞蛋點食最有營養？　營養師大推「1款煮法」+ 食用份量營養吸收率高達99%
飲食攻略︱一日可以吃幾多隻雞蛋？　牛津博士揭體內膽固醇製造機制建議不超過「這個數」
17:45 2024/05/10
飲食攻略︱一日可以吃幾多隻雞蛋？　牛津博士揭體內膽固醇製造機制建議不超過「這個數」
雞蛋迷思｜每周攝入雞蛋超過呢個數　研究揭死亡率增逾2倍【附1類高危人士】
18:40 2024/06/18
雞蛋迷思｜每周攝入雞蛋超過呢個數　研究揭死亡率增逾2倍【附1類高危人士】

你可能感興趣

雞蛋營養︱雞蛋點食最有營養？　營養師大推「1款煮法」+ 食用份量營養吸收率高達99%
18:27 2024/07/15
雞蛋營養︱雞蛋點食最有營養？　營養師大推「1款煮法」+ 食用份量營養吸收率高達99%
飲食攻略︱一日可以吃幾多隻雞蛋？　牛津博士揭體內膽固醇製造機制建議不超過「這個數」
17:45 2024/05/10
飲食攻略︱一日可以吃幾多隻雞蛋？　牛津博士揭體內膽固醇製造機制建議不超過「這個數」
雞蛋迷思｜每周攝入雞蛋超過呢個數　研究揭死亡率增逾2倍【附1類高危人士】
18:40 2024/06/18
雞蛋迷思｜每周攝入雞蛋超過呢個數　研究揭死亡率增逾2倍【附1類高危人士】
食譜 養生 糖尿病 熱量

最高瀏覽

日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書
教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書