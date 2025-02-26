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財政預算案2025丨郵輪客有高消費力　學者指郵輪碼頭未被充分使用

港聞

發布時間： 32 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【財政預算案2025／財赤／旅遊／康樂／文娛】政府在最新一份財政預算案中宣布，會加強支援旅遊業，包括擬撥4,600萬元，在2027至28年和2028至29年，兩個年度補貼郵輪公司，吸引郵輪停泊香港。有學者就指郵輪客花費較一般客多15%，屬高消費力客人，不過明言政府難以無限補貼，要思考和調整旅遊業政策，才能改變整個行業，吸引到遊客。

理大酒店及旅遊業管理學院副教授梁堯忠表示，政府沒公布過郵輪客人所帶來的經濟貢獻，不過他參考海外數字，一般來說，他們的人均消費較鐵路和飛機客多15%，他們往往較年長，有穩定收入，消費較「疏爽」，相信政府因此而希望吸納這批旅客。

郵輪碼頭開業已經12年。（資料圖片）

「無限補貼對財赤有影響」

至於補貼能否吸引郵輪停泊香港，他指「無限補貼對財赤有影響」，郵輪公司亦考慮郵輪碼頭周邊配套，如餐廳、店舖和交通，若僅有補貼但沒有配套，認為只會再發生不愉快事件，例如郵輪客到港後未有足夠交通工具的問題。

啟德郵輪碼頭在2013年中開始分階段落成，至今接近12年，他直言碼頭並未充分被善用，因啟德郵輪碼頭可停泊多艘大噸位郵輪，地點上位於九龍東，可分流旅客到區內，協助發展更多地方，但受限於交通連接不完善，未能發揮作用。他認為政府要思考和調整旅遊業政策，才能改變整個行業，吸引到遊客來港。

旅遊界立法會議員姚柏良表示：「郵輪公司睇政策和市場需求（決定停泊點），如需求接近，政策更吸引自然過來香港。」

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