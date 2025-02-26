財政預算案2025｜已預留資源以配對形式支持新醫學院　對合營籌辦「無表態、無立場」

【財政預算案2025 / 第三間醫學院 / 醫務衞生局】第三間醫學院工作小組在去年12月發信邀請有意成立新醫學院的本地大學在今年3月17日或之前提交建議書。

醫務衞生局消息人士回應外界有傳指，新醫學院或以本地院校合營形式進行，消息人士表示，僅屬外界揣測，就合營舉辦醫學院「無表態、無立場」，具體視乎院校的方案，而目前仍然是提交建議書的階段。

財政司司長表示，政府會預留資源以配對形式供大學籌建新醫學院。被問到財赤下，當局是否會以「價低者得」考慮院校的申請，消息人士亦稱視乎院校方案，目前未清楚新醫學院一筆過撥款歸屬教育或醫療用途。

消息人士亦稱，預料第三間醫學院今年內會有方案。該人士亦重申，是否批准院校申請要按當局的多個原則考慮，如沒有適合的申請，可以沒有院校獲批申請。另外問及是否於下個學年開學，當局就稱相信太倉促。

政府消息亦指，新醫學院及牛潭尾醫教研醫院的開支，兩者開始的時間點有不同。由於預料北都人口遷入需要時間，政府會協助申請成功醫學院，先物色一間教學醫院以用初期教學用途，亦即如中大醫學院初期啟用做法。

浸大：現正草擬新醫學院建議書 盼貢獻力量

浸大校長衞炳江表示，全力支持政府對本港醫療制度長遠發展的政策和措施，包括預留資源以配對形式供大學籌建新醫學院、把醫學生培訓學額於2025-26學年增至650個等措施。浸大現正草擬成立新醫學院的建議書，希望通過創新教育、跨學科研究和結合中西醫學實踐，融合大灣區的醫療發展，為香港、大灣區及更廣泛地區的醫學教育和醫療保健的未來貢獻力量。此外亦將成立前沿轉化醫學研究院，以推動未來的醫療創新和技術轉化。

科大亦歡迎政府預留資源，以配對形式供大學籌建新醫學院。葉玉如指出：「科大正積極就整個醫學院的全面規劃方案開展籌備工作，並將訂定多元化的資金來源計劃，結合可行的財務管理，以確保醫學院可持續長期發展。」





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