胃癌｜排出瀝青狀黑色大便可能是癌症警號　醫生揭胃癌早期症狀

胃癌是本港第6位癌症殺手，在2022年本港有1,272宗胃癌新症，同年有634人死於胃癌，死亡個案佔一半病例。臨床腫瘤科專科林嘉安醫生表示，胃癌早期症狀不明顯，不少患者確診時已屬中晚期病情，大大減低根治機會。提醒市民多留意大便變化，有瀝青狀（猶如烏黑色糊狀）、腥臭味的黑色大便（俗稱「屙黑屎」），或屬於胃出血警號，不容忽視。

胃癌成因與生活及飲食習慣息息相關

無論是全球抑或本港，胃癌都是位於十大癌症之內，近年更是排第3、4位的全球癌症，十分普遍。林醫生表示，胃癌屬於「病從口入」的癌症，成因包括有吸煙、飲酒習慣，經常進食高鹽份食物或加工醃製食物，有肥胖問題、感染幽門螺旋菌等。患者多數是年長人士，發病中位數大概70歲，但間中也會有年青人、壯年人不幸患上胃癌。

至於胃癌與都市人的壓力大或情緒健康問題有否關連，林補充，這些因素與胃癌未必有直接關連，但上班一族普遍食無定時、多吃加工醃製食物，加上平日缺乏運動，甚至有其他不良生活習慣，都提高了患上胃癌或其他癌症的風險。

早期胃癌不容易察覺

胃氣脹、胃酸倒流等胃部不適都是常見的都市病問題，令人容易將其與胃癌混淆，林醫生表示，胃癌的早期症狀比較「陰濕」，較難察覺，患者一般會感到「少少作嘔」、胃氣脹，更逐漸會覺得吞嚥困難。

容易攰也是其中一個值得留意的症狀，胃癌一旦引起胃出血，可導致身體貧血，此時患者會容易感到疲倦，同時會有嘔血、大便有血的情況，例如排出血便或大便呈黑色。若步入中晚期，則會有食慾減退、體重急速下降、腹脹、右上腹痛等症狀，當中可能與腹水、或癌症轉移至肝臟有關。

排出黑色大便要留神

不少人都曾試過吃黑色或紅色食物後，例如紅肉火龍果等，導致大便顏色改變，擔心是患癌有血便的先兆。林醫生解釋，消化道出血包括胃癌所引起的血便，與上述和飲食有關的大便改變不同，後者的質地會如瀝青般呈現糊狀，並有一陣腥臭味，讓人容易察覺。而患者在排出血便後的一至兩星期內，會感到特別疲倦、腹痛及面色較為蒼白。

預防胃癌由生活做起

若出現上述提及的各種症狀，懷疑患上胃癌，應盡快求醫，積極面對治療。隨著醫療發展日益千里，胃癌若能於早期確診，接受適當的治療，例如進行切除胃部手術，有機會完全根治。至於中晚期患者，除了手術之外，有機會透過化療、電療、標靶藥物或免疫治療等，來控制病情，改善存活率，治療方案則視乎不同病情而制定。

他又提醒市民，可從各方面著手，包括保持良好的飲食及生活習慣，避免煙酒、多吃蔬果（每日2份水果及3份蔬菜）、勤運動，減少吃加工食物，例如每日不多於50克加工食物（大概為 1條腸仔），多管齊下預防胃癌。

▲ 臨床腫瘤科專科 林嘉安醫生