奪命火丨家中凌晨起火妻兒5人活活燒死傳妻一屍兩命　丈夫獨自逃出生天原因極心酸

【火災／馬來西亞／意外／馬六甲】馬來西亞有住宅於凌晨起火，一家7口中有5人因走避不及慘被活活燒死，其中一名女死者更有傳已懷有身孕，而僥倖逃生成功的丈夫則另揭心酸內情。

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綜合馬來西亞媒體報道，事發於2月13日凌晨晚上，馬六甲郊區一所住宅突然發生大火，只有35歲的丈夫從屋後成功跳窗逃生，而他的37歲妻子及4名年齡分別為2歲、7歲、12歲和13歲子女則因受困於屋困，慘被大火活活燒死。

據警方初步調查，妻子及其餘4名家庭成員分別倒斃在屋前走廊及房屋入口處，估計他們生前曾嘗試逃生，但不幸地當時屋內的大門、側門及後門皆上鎖。

至於事發時為何只有丈夫1人能倖免於難? 據了解，丈夫曾向警方透露自己於夢中突然被妻子驚聲叫醒，才得知家中失火，他一度曾嘗試救出所有家人，但因其右腳在車禍中骨折打了石膏，令其活動大受限制，再加上現場濃煙彌漫，令救援難度大增，他最終只能眼白白看着心愛的家人葬身火海。更令人難過的是，有傳他的妻子正懷有身孕，惟目前仍需待法醫檢驗才可進一步確認。

報道又指，除了丈夫莫哈末凱魯丁，寄居在祖母家的2女兒亦因不在家中，而成功逃過一劫。妻子及4名孩子共5具遺體，其後被送往距離附近墳場安葬，丈夫於現場十分難過，並需由親友攙扶。

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