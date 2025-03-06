胃癌｜掌握胃癌手術後的飲食關鍵　有助患者恢復正常飲食

不少胃癌患者擔心進行切胃手術，會對身體帶來很大影響。臨床腫瘤科專科醫生林嘉安表示，胃癌患者切胃後，身體需時適應，只要掌握箇中的飲食技巧，例如少食多餐、先飲湯後進食等，有助加快康復，讓日後也可如正常人飲食 。

不幸患上胃癌勿諱疾忌醫

胃癌是本港第6位癌症殺手，患者往往聽到「切胃」都感到擔心，怕術後身體無法吸收營養，更加不能像正常人般飲食。林醫生指出，切胃手術是胃癌常見治療方法，包括全部或局部胃切除。但有部分人因擔心會拒絕做手術，希望嘗試其他療法。他強調，確診胃癌並不是面對世界末日，尤其癌症治療技術日益進步，鼓勵患者積極抗癌，切勿諱疾忌醫，藥石亂投。

臨床上可透過不同診斷方法，例如經內窺鏡檢查確診，再透過各種影像檢查如電腦掃描、磁力共振或正電子掃描等，評估腫瘤有否擴散，制定針對性治療。

手術治療可根治早期胃癌

林醫生解釋，早期胃癌為例，生長在局部胃黏膜的腫瘤，可經手術切除，完全根治胃癌。若腫瘤已入侵胃壁，甚至鄰近淋巴組織，即中期胃癌，患者需要接受不同療法，例如先進行化療再做手術，或手術後再配合化療，鞏固相關治療的成效。萬一病情屬後期，患者則不宜進行切胃手術，屆時醫生會視乎癌症的擴散情況，並針對患者出現的症狀，制定治療方案。除了傳統的化療、電療，其他治療選擇包括免疫治療、標靶藥物。

了解飲食技巧有助恢復正常

關於患者飲食的宜忌，林醫生指，在確診初期，患者通常有胃阻塞情況，建議吃流質食物來幫助消化，同時避免吃有渣食物，以免加劇阻塞。而接受了切胃手術的患者，術後宜少食多餐，細咀慢嚥。由於身體無法再經胃部吸收維他命B雜，屆時可透過藥物注射作補充。

另外，不少患者會於切胃後出現「傾倒綜合症」（Dumping Syndrome），即進食後，因食物直接快速流入小腸，沒有胃部緩衝，而引起心悸、嘔吐，甚至出現腹瀉等反應。林醫生建議，患者先飲用流質，後吃固體食物，例如用餐時先飲湯、後進食，以免令食物加快進入腸道，造成腹瀉。相反，若必須先進食，則建議隔兩小時後才飲湯。

年青胃癌患者康復後可如常吃火鍋

胃癌患者切胃後不能進食是常見誤解。林醫生指出，切胃後，身體需要時間適應沒有胃部的運作，情況因人而異。曾經有年青胃癌患者，即使切除了胃部，但身體適應後，也可如普通人般正常飲食，甚至可進食麻辛辣火鍋，又能夠組織家庭，生活與常人無異。當然，麻辣火鍋的材料，通常有不少煎炸、加工食物，不建議大家經常進食。

要預防胃癌，保持健康的生活及飲食為關鍵，包括避免或限制吃加工、醃製食物的份量（每日不多於50克、即大概一條香腸的份量），戒掉煙酒、勤運動等。一旦出現食慾大減、體重急速下降、胃氣脹、作嘔、易攰，甚至有血便，應盡快求診。

▲ 臨床腫瘤科專科 林嘉安醫生

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