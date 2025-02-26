香港親子遊｜議員憂未充分發揮香港親子旅遊市場　羅淑佩：重點推廣大熊貓+迪士尼20周年活動

▲ 如果香港親子旅遊發現再完善一點，對家長和家庭旅客都是一件好事！

【香港親子遊/親子旅遊/立法會/羅淑佩】立法會於今日（26日）會議討論發展親子旅遊，林琳議員就親子旅遊資源未有整合、規劃較為分散、缺乏系統化配套設施而提出3大問題，並獲文化體育及旅遊局局長羅淑佩的書面答覆，羅淑佩指出香港成為現時內地以外飼養大熊貓最多的地方，熊貓旅遊會是重點推廣方向，適逢香港迪士尼樂園20周年，樂園亦將有全年的慶祝活動，具有一定吸引力。

林琳議員表示，據報近年親子旅遊市場逐漸發展，家庭旅行成為熱門選擇。有意見指出，香港有各類主題樂園、遊樂場、博物館及郊野公園等親子旅遊資源，惟整體的資源未有整合，規劃較為分散，而且缺乏系統化親子旅遊配套設施。

就此，她向政府提出3大問題如下：

香港親子遊｜Q1. 會否集中展示各類設施或為家庭旅客提供一站式資訊服務？

有否計劃統一整合本港的親子旅遊資源，推出清晰易用的親子旅遊資源地圖，以集中展示各類設施（例如主題樂園、遊樂場、博物館、郊野公園及戶外活動場所等），並為家庭旅客提供一站式資訊服務，以幫助家長更方便地計劃旅程；如有，採用的形式（例如會否包括流動應用程式或線上平台）、實施細則及時間表為何；如否，原因為何？

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香港親子旅遊｜Q2. 會否進一步加強親子景點內的家庭友善配套設施？

會否進一步加強親子景點內的家庭友善配套設施（包括親子洗手間、哺乳室及兒童安全設施等），以及景點之間的交通連接，為家庭遊客提供便利及舒適的體驗；

香港親子遊｜Q3. 會否推出支持親子旅遊的優惠政策或補貼？

鑑於有意見認為，本港親子旅遊市場的潛力尚未充分發揮，政府將如何提升現有相關設施的質素和推出創新親子旅遊產品（例如舉辦更多教育與娛樂結合的互動展覽和親子活動，以及增設適合的室內外兒童空間）；會否推出支持親子旅遊的優惠政策或補貼，以吸引更多家庭遊客選擇香港作為度假目的地？

▲ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩回答議員有關香港親子旅遊發展問題（資料圖片）

香港親子遊｜羅淑佩：香港有條件進一步拓展親子旅遊

羅淑佩回覆時表示，香港是一個擁有多元文化內涵的國際都市與旅遊樞紐，在文化、體育、旅遊、生態等領域擁有世界級資源，一直以來深受世界各地旅客歡迎，每年均吸引不少家庭旅客到訪。

無論在旅遊產品或設施配套方面，香港均具備條件進一步拓展親子旅遊。加強香港作為家庭旅客的首選旅遊目的地亦是文化體育及旅遊局（文體旅局）去年底公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》其中一個開拓客源市場的發展策略。

香港親子遊｜香港不乏適合親子旅遊路線和產品

並就林琳議員的提問，綜合回覆如下：

在旅遊產品方面，現時市場上不乏適合一家同樂的親子旅遊路線和產品，例如主題樂園、親子遠足路線、與市區近在咫尺的海灘、各式文化歷史探索及體驗館、博物館等。

政府亦鼓勵及推動業界開發更多具香港特色的親子旅遊路線和產品，吸引更多家庭旅客到訪香港。香港兩個主題公園（海洋公園及香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼））均恆常為家庭訪客提供門票和酒店套票優惠，同時亦不時推出多種適合一家大小的活動，為家庭旅客提供獨特的旅遊體驗。

香港親子遊｜熊貓旅遊是重點推廣方向

隨着中央去年贈送的兩隻大熊貓安安及可可，加上盈盈及樂樂和牠們的兩隻大熊貓寶寶，香港成為現時內地以外飼養大熊貓最多的地方。熊貓旅遊是我們重點推廣的方向，非常適合親子旅遊。

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香港親子遊｜香港迪士尼20周年有全年慶祝活動

今年亦是香港迪士尼的20周年，樂園將有全年的慶祝活動，對家庭旅客非常吸引。此外，政府亦鼓勵不同機構舉辦針對家庭訪客的多元化活動，例如康樂及文化事務署（康文署）轄下設有多樣化親子的設施，當中包括意念創新的兒童遊樂空間及認識動植物的地方，均深受家長和小朋友歡迎，例如香港公園、九龍公園、香港動植物公園、深水埗公園、茶果嶺海濱公園及屯門公園等。

康文署亦於每年七月至八月舉行國際綜藝合家歡、夏日親子電影節、十一月香港博物館節期間亦推出「繽Fun博物館嘉年華」及同樂日。繼去年於香港故宮文化博物館舉辦的博物館歷奇親子夜，以及M+的各項親子工作坊等，西九文化區管理局亦將於今年三月至四月舉行的合家歡藝術活動西九家FUN藝術節。

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香港親子遊｜一站式旅遊資訊平台羅列親子好去處

在資訊發放方面，香港旅遊發展局（旅發局）的一站式旅遊資訊平台DiscoverHongKong.com 羅列一系列親子出遊的好去處，包括「香港發掘不完的親子樂趣」專頁，以地圖羅列適合親子同遊的景點，例如主題公園、香港濕地公園等，並以專題文章向家庭旅客推介親子遊行程，提供相關的交通指南，以及親子室內活動推薦，包括遊樂場、商場、創意工作坊等，方便家庭旅客規劃合適行程。

另外，有關專頁亦介紹「香港12家適合親子同遊的博物館」及「香港親子野餐勝地」，讓家庭旅客享受不一樣的旅遊體驗。

同時，旅發局會持續優化其一站式旅遊資訊平台，整合其他旅遊相關的重要網站及各類應用程式（涵蓋如政府的康樂及文化設施、山徑及露營等資料），為家庭旅客提供更全面、可靠及最新的旅遊資訊和全城優惠。旅發局將開發「實時旅遊地圖」及「人工智能行程規劃」，分別向旅客實時推薦他們身處地點附近的景點、活動和優惠，以及提供個人化的行程建議，以迎合他們的興趣及喜好，為他們帶來獨特的旅遊體驗。這些有關智慧旅遊的措施，有助便利及提升所有旅客，包括家庭旅客的體驗。

同場加映：酒店房間5大污糟位

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香港親子遊｜政府鼓勵酒店業界及旅遊景點持續改善設施

在配套設施方面，政府一直鼓勵酒店業界及旅遊景點持續改善配套設施，當中包括家庭友善設施，例如提供具備親子元素的酒店房間，包括大熊貓主題及兒童主題的房間等，部份酒店亦設有兒童遊樂場、小童俱樂部、兒童玩具房間等家庭友善設施。

另外，現時多個主要旅遊景點均提供方便家庭旅客的設施及服務，例如海洋公園及水上樂園、香港迪士尼、香港濕地公園、不少康文署場地、西九文化區兩所博物館、昂坪市集等均為訪客提供家庭友善設施，如家庭式洗手間、更衣室、育嬰室等。部分景點亦提供嬰兒車租用服務。不同景點亦會按家庭旅客的喜好及需要持續提升其家庭友善設施及服務。

文體旅局會繼續聯同旅發局、相關的決策局和部門，以及業界探討如何進一步推動親子旅遊發展，開發及推廣具香港特色的旅遊路線和產品，提供適切的住宿及配套設施，並度身訂造合適的旅遊體驗，不但針對家庭旅客，同時亦吸引會展及商務旅客等到訪香港時攜同其家人同行，使香港成為家庭旅客的首選旅遊目的地。

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