財政預算案2025丨旅遊業界稱「鍾意飛加咗$80都係會飛」　冀當局財政穩健後下調離境稅

▲ 今年第3季起，飛機乘客離境稅增加至200元。（資料圖片）

【財政預算案2025／財赤／機場離境稅】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，今年第3季起，將飛機乘客離境稅由現時每名乘客120元增加至200元，增幅達66%，預計每年可增加約16億元收入。旅遊業界料措施對旅客影響輕微，建議當局於財政回復穩健後，逐步將稅項下調。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，政府推動旅遊業某程度上是為了賺錢，財赤「擺在眼前」，增加稅項亦無可厚非。他認同政府指措施對旅客影響輕微的説法，因「坐得飛機都唔會介意個價錢」、「鍾意飛加咗80蚊最後都係會飛」。

「稅費貴過機票」

崔指出，現時機票價格便宜，離境稅、機場建設費等比機票更貴，期望財政回復穩健後，當局可逐步將稅項下調。他料到2030年，本港有可觀盈餘時，才有機會下調金額。他又建議當局可分兩年增加稅項，每次加40元否則會令市民「睇落去價錢高咗」，航空公司有機會須如酒店承擔酒店稅般填補差價。

旅遊界立法會議員姚柏良則表明不贊成增加離境稅，因情況就像「左手打右手」，一方面吸客，另一方面收取200元趕客。他比較不同國家收取的機場費用，計算後發現香港所收取的費用與新加坡接近，「冠絕東京和首爾等地」。他估計新措施下，對廉航打擊最大，因目前已有稅比票價貴的情況，新安排會影響出行意欲。

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