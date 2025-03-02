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尖子透視｜頑皮公屋仔派位入聖若瑟遇恩師開啟電影夢　《毒舌》導演吳煒倫：有教無類知易行難

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

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吳煒倫導演返回母校聖若瑟書院，回憶成長讀書點滴。

吳煒倫/毒舌大狀/聖若瑟書院】吳煒倫第一次執導《毒舌大狀》就獲得過億票房的佳績，大家都見到他成功的一面，然而這位導演的成長背後到底經歷了什麼？他出身公屋，卻就讀中西區名校聖若瑟書院，自認是頑皮學生的他，在讀時遇上了兩位恩師和一場比賽，因而改變了一生，從此踏上一條「電影不歸路」。

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中西區名校聖若瑟書院今年迎來150周年校慶，吳煒倫返回母校回憶讀書時的點滴，進入中四時的班房，一臉嚴肅的導演露出了孩童般的笑容，「我好曳走堂、出貓、上堂搗亂都做齊。但有位老師他叫林華棠，他教我們中文科，上他堂我會認真，我到現在的字跡都學他，幾日前他過世了。」

吳煒倫深呼吸平靜了一下情緒：

知道他離世當日，我拿起了一張A4紙寫字去懷念，近年已經打字多，很少寫字了。

吳煒倫在中學時，沉醉於閱讀、寫作及看電影。（越玲瓏攝）

吳煒倫導演｜有教無類　知易難行

吳煒倫說：「林華棠老師要我們寫周記，什麼題材都可以，他看完後會有感而發寫幾句說語，他改周記時速度極快，但又可以圈到錯別字，而他幾句有感而發不是亂寫，我覺得他根本有超能力！他的字體很漂亮，下課後我記得用粉刷擦是不行的，還會留下印，需要用濕布才能抹掉，當時我覺得很震撼。」

學生眼中的中文是很悶的科目，但他指林華棠老師說得很好聽，「譬如他講什麼叫驕傲，我們會挑戰他，他就再一口氣多說七至八個同義詞，還有一位經濟科陳宇琛老師，其實到今時今日都很尊敬他們，他們講書，可能只有幾個學生真的會聽得入腦，但他們仍然用心講，有教無類這四個字，講就容易，要真正做到出來是很困難。」

吳煒倫導演｜長大轉換位置 了解教書難處

吳煒倫現在會到內地教編劇班，遇到學生睡覺就很激氣，「死仔，躺在那裏睡覺，差不多30幾人的一班，只有兩個認真在聽你說話，而每一日都是這樣，有時回想起來，會更加佩服和尊敬，這班用心的老師。」

吳煒倫導演｜會考14分原校升讀 不服氣中六重考

會考那年，吳煒倫取得14分順利原校升讀中六，他笑言：「溫書時不花多任何一分的氣力，這個我都有一些佩服自己。」在讀中六時，他自覺中英文都OK，為何會考只取D？所以他毅然決定重考會考，「如果當時（中五）拿到C，都不會做這件事，就因為不服氣！特別中文科，不可能拿D。」怎料考第二次更氣死自己，他最有信心的中文科竟然拿B，反而英文科拿A，他憶起收到了二次會考成績單時，大叫了一聲：

神經病，有冇搞錯！

吳煒倫導演｜一場比賽種下電影夢

中四那年，吳煒倫因喜愛作文，參加香港電台的劇本比賽，想不到這個比賽改變他一生，更立志要從事電影業，「那時不懂寫劇本，當作文寫一些東西過去，跟住拿了亞軍，但最重要的就是那份獎品，兩年免費《電影雙周刊》，這堆《電影雙周刊》對我來說，影響很大。」

他娓娓道來：「那個年代沒有互聯網，不會那麼容易找到一些導演的資料，現在Google一下就見到很易，當年《電影雙周刊》就很幫手，例如我在明珠台看過《的士司機》，原來這個導演叫馬田史高西斯（Martin Scorsese） ，他還拍過什麼電影等，《電影雙周刊》介紹完，就去租影碟，就算找不到，都會用盡方法去找到為止，那兩年就完全沉醉於電影世界中。

訪問當日，校長郭迪民來「探班」，同是STJO仔的校長還要叫吳煒倫做師兄。（越玲瓏攝）

吳煒倫導演｜會考英文科奪A關鍵

他回想起中六重考英文，奪A的關鍵都與電影有關：「當年很多電影沒有中文字幕，一種叫字幕機的東西可以出英文字幕，那段時間是我看最多英文的時期，我中四的英文真的很差，不過要感謝當年教我的班主任葉Sir，用了幾堂時間，就教識了整個grammar系統，很簡單地畫了個timeline出來，跟著教你何時用present tense、past tense、past participle等等，真的很感恩遇上一班好老師，他們去想、去教，怎樣令我們清楚明白，教4A班的力氣要花更大，成績、資質、態度都有問題。」

吳煒倫的字跡是學中文科老師林華棠。（越玲瓏攝）

 

吳煒倫導演｜開放日結識初戀女友 男校生追女校生

 

中西區多單性別學校，要結識異性，可能要靠聯校活動去認識，不過吳煒倫笑言：「聯校活動都被其他同學霸佔了，何時輪到我？」所以他是靠出去玩追女仔，他笑稱：「我不看區份，通殺十八區！」

說起初戀女友，「她是女校生，我是男校生，於開放日認識，離合兩次。」戀愛經驗變成他寫劇本的靈感，我寫去港台比賽的劇本，應該都是談情說愛的東西，很輕飄飄的戀愛戲。那個年代，都是扮村上春樹。

現年49歲的吳煒倫人生經歷豐富了，劇本也寫了不少，問到是否開始了解女性是甚麼生物？他哈哈大笑：

到現在都不了解，女人這件事那有這麼容易了解？！

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吳煒倫導演｜名校生有深厚連結

聖若瑟書院重視兄弟情，會稱呼自己為「若瑟夫」，吳煒倫坦言人愈大愈難交朋友，現在都有跟一班同學聯絡，出來聚會，講來講去都是以前中學發生過的事，但通常都是白癡無聊事，卻是最值得珍惜的東西，「可能到臨終，我想最印象深刻的就是小時候。」靠派位入讀聖若瑟書院的吳煒倫說：

當年一點都不覺得自己讀名校，後來出來工作就很覺，原來那種連結很大。

吳煒倫派位入讀聖若瑟書院，畢業多年，仍不時回校參與職業講座。（越玲瓏攝）

吳煒倫導演｜寄語師弟盡快學識與AI合作

吳煒倫寄語師弟想方法怎樣跟AI合作，「他們有可能成為你最大的敵人，但是你們如果要成功，極大可能性要跟他們合作，盡快去學習怎樣跟他們合作各個範疇。」

他又坦言自己很old school，「我經常都說我們這一代，是最後一代相信努力是會得到好結果的，現在沒有人相信了。現在的小朋友不開心就轉工，工作或事業對這一代來說不是一個很重要的事情，但沒得逼他們，他們用自己的方法去生活，如果你要讓我說，我希望大家，所想或所做的事不要後悔。」

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