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財政預算案2025︱一文看清各界回應　政商界收貨否？

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《財政預算案》記者會 。 (陳靜儀攝)

●官員、行會成員

特首李家超：預算案就香港經濟發展和公共財政整合，提出系列實際和有效措施，鞏固政府財政實力，並為香港經濟發展塑造新動能和新優勢

行會召集人葉劉淑儀：行會非官守議員支持凍薪，應否減薪、捐薪，由行會主席，即李家超決定

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●商會

總商會：預算案不單能促進創新發展及刺激投資，更在節省開支與投資香港未來增長之間取得平衡
廠商會：歡迎政府全力推動人工智能在港研發和應用，冀望以此作為培育新質生產力的切入點
中總：長遠而言，建議逐步探討通過擴闊稅基、改革稅制等可行性，拓寬政府收入來源
地建會：100元印花稅適用400萬元物業，有助年輕家庭早日達成置業安居目標

●政黨、板塊

民建聯：凍薪涵蓋區議會和立法機關等，體現不同方面對財赤均有承擔，相信已平衡各項因素
G19：支持政府決定公務員凍薪和目標削減1萬個公務員編制職位，但希望當局繼續考慮改革公務員增薪點制度，以切實獎勵表現優異的公務員和促平庸者改進
經民聯：縮減公務員編制有再調整空間，政府應定期檢討編制，並借鑑商界營商思維
新民黨：很多基金未得到有效管理，特區政府應關注，既然有關資金目前未有用處，回撥亦應該
自由黨：樂見提出在海濱加設輕食飲品攤檔，希望可讓小店或有意創業的年輕人參與
工聯會：2元乘車優惠的改動應到此為止，措施對社會和長者利大於弊
新思維：強烈反對把社會福利開支納入2%減幅之中，社福界本來已經入不敷支，很多長者輪候院舍需時以年計，超過百萬名照顧者亦缺乏支援
民主黨：市民認為政府官員應減薪，可惜只凍薪，精簡公務員架構要大刀闊斧

●公務員工會


華員會：支持凍薪，體現公務員與民共度時艱，對較基層公務員，構成一定壓力
公務員工會聯合會：公務員只能無奈接受，凍薪打擊士氣，憂減編制增工作負擔

●其他

兒童事務委員會非官方委員：感謝特區政府在財政緊張的狀況下投放資源推出全面的保護兒童措施，承諾每年額外撥款一億八千六百萬元，以增加兒童緊急留宿的宿位，並加強對受虐兒童及其家庭的專業支援的「下游」配套

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