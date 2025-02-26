財政預算案2025︱一文看清各界回應　政商界收貨否？

總商會：預算案不單能促進創新發展及刺激投資，更在節省開支與投資香港未來增長之間取得平衡 廠商會：歡迎政府全力推動人工智能在港研發和應用，冀望以此作為培育新質生產力的切入點 中總：長遠而言，建議逐步探討通過擴闊稅基、改革稅制等可行性，拓寬政府收入來源 地建會：100元印花稅適用400萬元物業，有助年輕家庭早日達成置業安居目標

民建聯：凍薪涵蓋區議會和立法機關等，體現不同方面對財赤均有承擔，相信已平衡各項因素

G19：支持政府決定公務員凍薪和目標削減1萬個公務員編制職位，但希望當局繼續考慮改革公務員增薪點制度，以切實獎勵表現優異的公務員和促平庸者改進

經民聯：縮減公務員編制有再調整空間，政府應定期檢討編制，並借鑑商界營商思維

新民黨：很多基金未得到有效管理，特區政府應關注，既然有關資金目前未有用處，回撥亦應該

自由黨：樂見提出在海濱加設輕食飲品攤檔，希望可讓小店或有意創業的年輕人參與

工聯會：2元乘車優惠的改動應到此為止，措施對社會和長者利大於弊

新思維：強烈反對把社會福利開支納入2%減幅之中，社福界本來已經入不敷支，很多長者輪候院舍需時以年計，超過百萬名照顧者亦缺乏支援

民主黨：市民認為政府官員應減薪，可惜只凍薪，精簡公務員架構要大刀闊斧