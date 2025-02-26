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低空經濟｜首批監管沙盒試點項目暫收到72份申請　首季有結果

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 15 分鐘前

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香港將加快發展低空經濟。

財政預算案中提到，去年底成立的「發展低空經濟工作組」正審議首批監管沙盒試點項目的申請。消息人士表示，至今已收到72份申請，今年首季會公布結果。

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事實上，內地發展低空經濟如火如茶，如早前深圳已搶開「飛的」服務。消息人士指，香港現時重點探索小型無人機協助進行危急救援、送貨、維修及監測等活動。現時在科技園及數碼港設有試點，期後視乎以上的項目，探討更多試點的可行性，以求逐步擴大和豐富低空飛行的應用範圍。

將修訂《小型無人機令》
同時，政府正檢討民航法例，以完善配合低空經濟長遠發展的規管制度，在今年第二季向立法會提交修訂《小型無人機令》的建議。消息人士指，主要是針對重量超過25KG至150KG之間的丙類無人機，訂立安全、操作、技術要求標籤及操控人員培訓等要求的法例。

方保僑：需及早規劃飛行軌道
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，試點試飛挑戰不大，但未來實際飛行時，如何避開香港眾多禁飛區才是關鍵，他建議政府要盡快規劃低空飛行的軌道。AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧則相信，低空經濟帶動的物流、外賣配送、觀光娛樂、公共服務以至醫療救護等領域，可為保險業帶來新機遇。

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