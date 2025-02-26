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財政預算案2025｜向中小企加碼推15億資助　業界：希望簡化申請

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

財政預算案提出，向「BUD專項基金」及「市場推廣及工商機構支援基金」合共注資15億元。

財政預算案提出，向「BUD專項基金」及「市場推廣及工商機構支援基金」合共注資15億元，並優化申請安排，消息人表示，將盡快公布申請安排。

香港品牌總商會會長黃毅超指，在經濟未明朗的情況下，不少中小企也想走出去以及尋找新的銷售渠道。

現在重新注資，對尋找更多對外客戶時，是很重要的措施。

AirTech創始人兼營運總監方偉濂更表示，政府可檢視，在現有基金的支援下，過往真正有多少本地品牌，在政府幫助下能走出去。他希望政府可以檢討過往申請流程和問題，包括申請時間過長、沒有足夠處理基金申請人員配合等。

希望真的可以優化和作出改善，往後會切實執行。

還息不還本：業界希望政府再考慮延期
另外，政府於去年11月重推中小企融資擔保計劃「還息不還本」安排，為期1年，企業可以申請最多12個月還息不還本。

黃毅超坦言，延長還息不還本的安排十分重要，有助在疫後還未再找到方向的企業，有更多時間尋找新方向。他指商界相信，兩年後有機會迎來較好的機會，以上安排有助企業發展。方偉濂則指出，12個月還息不還本的時間比較短， 只夠企業苟延殘喘， 要順利轉型未必可做到。

 希望政府能在12個月後，重新檢視企業的實際情況，再考慮延期貸款或再資助。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

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