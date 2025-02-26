財政預算案2025｜助中小企升級智能生產線最高資助25萬　業界：可能太少

▲ 財政預算案宣布，將助中小企升級智能生產線，最高達25萬，但有業界指「太少」。

人工智能(AI)為香港的關鍵產業，而智能製造亦成為發展焦點。財政預算案提出，「製造及生產線『升』級支援先導計劃」，提升香港的競爭力。



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該計劃今年內推出以1：2（政府：企業）的配對模式，協助申請者訂立智能生產策略，以及為現有生產線引進先進技術。政府已為計劃預留1億元，希望可惠及約400家企業。



消息人士指，此計劃主要針對中小企，為未能申請門檻較高的「新型工業化資助計劃」及「新型工業加速計劃」的企業提供資助渠道。估計符合以上條件的港企只有幾千間，若它們要對現有生產線進行升級，消息人士估計花約50至100萬。



智能清潔方案的本地初創AirTech創始人兼營運總監方偉濂更表示，港幣25萬資助根本微不足道。 要在香港營運生產線，一般已比在內地或其他東南亞地方成本為高， 例如廠房租金、人手、運費等等。

要定立智能生產策略，企業需要聘請額外科技人才協助， 以港幣25萬及1年為策劃時間為例，即平均平每月約兩萬元，應不足以負擔聘請技術人員的成本。 策劃後亦沒有足夠資本去執行方案。

思路富邦集團（SagaDigits）的創辦人陳智銓更指出，企業決定在哪兒建立生產線，很視乎產品最終銷售地，當中涉及稅項及當地有否「保護條例」。加上大灣區及深圳結合的生產效能及成本已很突出，需在港設立生產線的企業未必很多。而升級轉型人力及資源成本亦不低，25萬元的資助吸引力未必很大。

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