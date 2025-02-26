大學規劃｜新學年增50個第2學位醫科學額　八大撥款削2%　理大獲批撥款仍增1成

▲ 今日出爐的財政預算案提到，8大撥款每年會削減2%，但資助額仍比上個3年期增加。（資料圖片）

教育局今日（26日）披露8間資助大學未來3學年財政和學額規劃，醫科學額將增加60個，包括首增50個第二學位學額。撥款方面，各大學的資助額均上升，但升幅大部分源自追加撥款。教育局稱，未來3年大學要依靠自身資源營運。

浸大添23學額 港大削25個

教育局向立法會提交文件，交代教資會資助大學在2025/26至2027/28學3年期內的財政、發展和收生安排。未來3年第一年學士學位學額維持在每年1.5萬個，除城市大學的學額維持不變，其餘大學獲分配的學額出現變化，浸會大學、中文大學和理工大學的學額有增長，其中浸大學額多23個；香港大學則被削25個學額。

至於不同學科的學額分配，教育局表示，按人力資源需求推算，健康醫療相關的第一年學士學位會增加，師訓相關的本科和副學位課程會減少，但相關授課式研究生課程學額會上升。其中，醫科生的第一年學士學位會增加10個，另外亦會增加50個資助醫科生學額，供中文大學和香港大學開辦醫科第二學位課程，輔助醫療學額則增加54個第一年學士學位學額。

至於教育相關學額實際變動，第一年學士學位學額由2024/25學年的358個，下調至343個，減幅4.2%。學額減幅較多的範疇，包括新聞與傳播，2025/26年度只有197個第一年學士學位學額，較本學年少23.9%；語言及相關學科的學額，亦減少17.4%。

教局：需靠自身資源營運

撥款方面，今日出爐的財政預算案提到，8大撥款每年會削減2%，但資助額仍比上個3年期增加。教育局今在文件披露，各大學撥款額均有上升，理工大學的撥款額更上升約1成。不過，教育局提到，撥款額升幅的大部分源自2022/23至2024/25學年3年期的追加撥款，應對3個學年的薪酬調整以及研究生學額增長，只有小部分是應對人手增長和通脹帶來的開支增長。教育局表示，隨着削減撥款額，資助大學獲得的資助會較少，需要靠自身資源營運（must work within their resources）。

文件亦交代政府為資助大學在3年期內訂立的策略發展方針，包括需要支持香港融入國家發展大局和為香港注入發展動能，尤其要支持「科教興國」戰略、國家5年發展計劃等。策略發展方針亦提到，要將憲法、《基本法》和《國家安全法》的教育，以及國民教育等，加入大學的價值觀教育，大學亦要繼續推動香港發展成國際專上教育樞紐，政府亦鼓勵大學把握「北都大學教育城」的機遇，加強與內地和海外院校合作，並與業界加強合作和產生協同效應。