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財政預算案2025｜10億元成立香港人工智能研發院　業界：宜從DeepSeek的成功中學習

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

財政預算案中，明顯確立人工智能(AI)為香港的關鍵產業。

財政預算案中，明顯確立人工智能(AI)為香港的關鍵產業。預留10億元建立人工智能研發院、推進人工智能資助計劃。

AI發展急不容緩，政府在財政預算案中提到，已預留10億元，成立香港人工智能研發院，由數字辦制訂該院的成立安排和具體目標。消息人士指，預計於2026/27年度推出，10億元用作5年的營運開支，包括聘請科研人才、成果轉化等開支。該院的重點將在促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。政府將調撥資源進行調研，包括參考外地AI發展的趨勢、需要，以及香港的實際需求，落實具體方向。

業界：別花錢研究應研究甚麼
科培網絡會長李治緯回應指，政府近年成立不同目標的研發院或研發中心，當中有不少鼓勵私人企業出資(部份或全部)參與最終可商用的研發，他估計香港人工智能研發院的情況相若，期望該院未來可研究較利基(Niche)的技術。如AI芯片化、跨行業AI應用、Poe Engineering，甚至是與DeepSeek相關的在地應用。

然而，近年積極研發人工智能中央管理平台的思路富邦集團（SagaDigits）的創辦人陳智銓認為，AI 發展急速，比過去的資訊科技還要快，應用迭代更快。

與其研究如何應用別人的研究，不如做創立者，只要有創新，就能引發大量良好的應用。

他指DeepSeek的出現，是很好的例子，小團隊應用較少的資源也可發展出新的AI大語言模型，值得香港參考。

專營智能清潔方案的本地初創AirTech，其創始人兼營運總監方偉濂更指出，現時內地科技公司已掌握先進技術和發明，並在國際上取得顯著成績。

香港現在才注資發展「已經慢了」， 香港作為國際窗口， 是否應該協助國內科技公司將發展成果帶出國際，而不是現在才起步急起直追。

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