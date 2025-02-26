財政預算案2025｜教育經常開支減3.7%　中小幼資助齊削2%　朱國強：深表遺憾

▲ 來年經常開支預算1,029億元，較本年度預算減3.7%。（梁偉榮攝）

政府為滅赤在教育開支「開刀」，來年經常開支預算1,029億元，較本年度預算減3.7%，佔政府總開支比例亦有下降。節流措施包括下調中小學及幼稚園一般資助約2%，並取消2,500元學生津貼。

減資助2% 不影響教師薪酬

新一份預算案昨揭盅，2025/26年度教育經常開支撥款為1,029億元，較24/25年度原來預算減少39億元，減幅為3.7%，佔政府總經常開支17.5%，比例較本年度跌近1個百分點。

政府消息人士指，倘撇除本年度薪酬調整涉及約23億元，則合共節省62億元教育經常開支，能體現教育局及教育界別共度時艱的承擔和精神，形容是「貢獻滅赤」。

消息人士指，教育局其中一項措施是在下學年減少資助學校和幼稚園的一般資助約2%，當中涉及學校營運開支，並不影響教師薪酬。

此外，自2019/20年度向中學日校、小學和幼稚園學生推出、翌年起恆常化的2,500元學生津貼，政府亦在9月新學年起取消。政府消息人士解釋，為配合精準扶貧策略，故將毋須資格審查的津貼取消，料有助節省近20億元開支，並強調有經濟需要的學生，仍可透過書簿及車船津貼等計劃獲得資助。

2500元學生津貼 9月取消

教育局亦會整合向學校提供的津貼。政府消息指，政府會在25/26學年起，整合全方位學習津貼和姊妹學校計劃津貼為「全方位學習及姊妹學校津貼」，因上述兩項津貼用途重疊。消息人士指，教育局亦會成立專責小組，檢討現時各項為學校提供的津貼和資助有否重疊和能否整合，強調檢討津貼期間會聆聽學界持分者意見。

立法會教育界議員朱國強對於政府削減中小幼資助深表遺憾，指中小學及學前教育開支預算全綫下跌，其中學前教育開支更減7%，預算不足50億元，中小學教育開支分別錄得2.1%及1.9%減幅。

他認為，新一份預算案未有配合國家最新頒布的《教育強國建設規劃綱要》訂明各級政府要確保公共預算教育支出逐年「只增不減」，教育開支佔GDP比例亦低於國家要求水平，令人費解。

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