財政預算案2025丨特許會計師公會：冀新資本投資者入境計劃　與政府家族投資工具相配合

▲ 陳茂波在2月26日發表財政預算案。（陳靜儀攝）

【財政預算案2025／投資移民／新資本投資者入境計劃】財政預算案提出，「新資本投資者入境計劃」將有一系列優化措施，提供更大彈性。特許公認會計師公會（ACCA）期望，計劃可允許投資與政府的家族投資控股工具相配合，以簡化投資決策。

ACCA表示，歡迎財政司司長接納ACCA多項建議，並支持財政預算案提出所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，與市民共渡時艱。

ACCA香港分會會長何家輝表示，支持財政預算案提出政府將致力通過善用科技、精簡程序，以及推動公務數字轉型，亦歡迎檢討有關知識產權的稅務扣除安排，包括就購入使用權所支付的整筆特許費用，和向相聯者購入知識產權或其使用權的相關開支，以加速推動知識產權密集型產業的發展。

ACCA就財政預算案提出了9項建議，吸引海內外的企業在香港設立總部或分部、吸引投資者在香港設立私募基金、家族投資控權工具、上調飛機乘客離境稅及拓闊體育博彩範圍至籃球比賽等建議均獲接納。ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳麗娟表示， ACCA提出上調飛機乘客離境稅的建議，預計每年可增加約16億元收入。籃球博彩方面，ACCA呼籲政府加强有關公衆教育宣傳工作預防問題賭博。

▲ ACCA提出上調飛機乘客離境稅獲接納（曾耀輝攝）

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席尹佩儀表示，ACCA支持財政預算案為現時「2元乘車優惠」的劃一資助方式作出新安排，在繼續關顧民生、減低對受惠人士影響，以及維持公共財政並在提升計劃的可持續性，盡量取得平衡。

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