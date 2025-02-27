吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔

▲ 偷食吳泳的William公開向太太FaFa及小薯茄道歉。

【小薯茄 / 吳冰 / 阿冰 / 吳冰細妹 / 吳泳 / 出軌】小薯茄成員吳冰（阿冰）胞妹吳泳在前日（2月25日）被爆當小三，介入健身界網紅William婚姻，於是William的太太FaFa Tse在個人IG連環狙擊揭事件。

事件爆出後，小薯茄已發聲明表示對吳泳與William的不正常關係一直不知情，同時終止William與個別成員的贊助合作。

結果，吳泳在前晚以WhatsApp向FaFa道歉，並承諾以後不會再與William有任何聯絡，而FaFa接受道歉，但也不忘用冷嘲方式教訓：「你下次俾人捉到姦，快啲著衫走，唔好再瞓喺人哋度。」。

吳泳道歉︱吳泳認衰保證與健身教練William斬纜 人妻FaFa接受道歉用13字冷嘲小三

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吳泳偷食︱FaFa中「回力鏢」

其實此偷食事年爆出後，絕大多網民大鬧William與吳泳，可是FaFa也不是獲得一面倒的支持，指她夾硬拖吳冰及小薯茄落水。

同時FaFa更中「回力鏢」，有網民指FaFa昔日與當時的男友到William的健身中心做gym後，不足兩個月分「無縫接軌」與William拍拖，被網民質疑向前男友派帽，被部份網民指是報應。

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FaFa在昨日下午在個人Threads發文，指：

再也不見。

多謝鼓勵我既（嘅）朋友 幫我去鬧賤男同小三既（嘅）朋友

多謝陪我48個鐘不眠不休既（嘅）朋友

多謝知道更多內情既（嘅）時候 更加為我心up（悒）而心痛你既人。

如果唔係你地（哋） 我真係會委屈死。心理同生理都支持唔住

我唔想打搞到你哋 但你哋誓願陪實我。我真係好感動

希望可以企反（番）身 美好人間再走一回 。

網上既（嘅）野（嘢） 過眼煙雲 加加減減 真真假假 多不勝數

大家都有自己既事要handle 我地小市民既事不足為奇

但好多謝同感動 陌生人既（嘅）善意

善良同擔當 買少見少 係一份愛同鼓勵

至於我哋之間

@williamt_wbffpro 你係我親手揀 無血緣關係既（嘅）親人

我公開陪你由因到果 我就知尼（呢）件事係我承擔緊

你最緊要好男人/自律 既（嘅）形象

玩左（咗）甘（咁）耐 後果要承擔

好好做個人 做有擔當 責任心 既（嘅）人

Bye bye

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吳泳偷食︱William向太太及小薯茄道歉

至於William被太太踢爆偷食後，一求把個人IG帳戶改為私人「潛水」以避風頭，直至昨晚把IG轉回公開，並連出兩文認錯。

他在第一篇發文，William向太太道歉，稱：

我對唔住老婆。對唔住我老婆屋企人，全部責任都係我身上，係我偷愉（偷） 背叛尼（呢）段關係在先，作為老公，我由得我老婆承受尼（呢）一切，我最錯！要打要鬧，我都受

至於第二篇發文，William就是向被拖落水的小薯茄致歉，以及他因為曾一度誣衊小薯茄男藝員肥蚊與吳泳吸毒，因此他澄清一切是大話，道歉稱：

對於我過去的言行，我深感懊悔。在這段時間裡，我的行為不僅嚴重影響了我的太太及她的家人，也讓關心的朋友們擔憂。在此，我誠摯地向各位致歉。同時，我亦要向小薯茄團隊表示歉意。是次事件不僅對幕前演員造成困擾，更令整個公司受到不必要的影響。在此，我希望澄清，人富及肥蚊從未涉及任何違法行為，之前的相關言論純屬我一時情急下的說辭。此外，阿冰及小薯茄團隊從未訛稱阿冰的妹妹為小薯茄成員，對於因此引起的誤會，我深感抱歉。我會深刻反省自己的過失，努力改正，希望能以實際行動彌補過錯，再次向所有受到影響的人誠心道歉。

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