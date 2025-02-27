  • 21°C
香港時間：2025227日 (四) 12:11

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【吳文忻/乳癌復發/心肺積水】現年50歲的吳文忻去年證乳癌第三期復發，而且癌細胞已擴散至淋巴腺，但與丈夫育有一對寶貝女的她一直積極抗癌，早前亦曾飛到泰國接受細胞治療。不過，她昨日(26日)於IG交代病況時，貼出駭人的血包相，更表示心臟及肺部積水抽了1 Litre水，令人相當擔心她情況是否再有惡化。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜做運動熱身不足易「斷腳」 拆解阿基里斯腱斷裂成因＋3大治療方案

吳文忻Natalie（現名吳忻熹）數日前於IG突然上載了一張醫院病房內的照片，而枱面上則有數粒藥丸盛放於透明器皿上，她當時只寫道「抗癌日記」、「阿nat去打仗」，未有交代入院原因。惟直至昨日(26日)，她又再上載一張非常滿的「血包」相，更揭盅她入院原因是自己心臟及肺部嚴重積水。但她樂觀面對表示:

大家今晚跑馬有冇心水？冇問我攞！我大把！有1 Litre﹗1 Litre心水，心積水。點解個心可以積咁多水？抽咗1 Litre心水。肺又積水，原來個心會積水。

點擊圖片放大
+5
+4

帖文一出，即引來不少網民慰問，紛紛留言打氣並鼓勵她「加油」、「繼續努力」，有人則留言︰「應該是有乳癌常見的轉移到心包膜同肺的情況」。

吳文忻抗癌｜抗癌期間經歷喪父之痛

吳文忻數年前在美容院做按摩，推拿師幫她推胸通淋巴時，發現其左胸有硬塊。隨後，她求醫檢查確診乳癌，展開抗癌之路。去年乳癌確診復發，且已經第三期，乳房癌細胞由當初2.5cm擴大至5、6cm的大小，加上有些癌細胞已經擴散至淋巴，不得不進行化療和免疫治療。早前抗癌期間更經歷喪父之痛，但近日在社交平台露面似乎精神恢復得不錯，狀態大勇繼續抗癌。 

點擊圖片放大
+9
+8

同場加映: 吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻NatalieNatalie去年曾拍片直擊赴泰注射「TTV腫瘤疫苗」，並指事前已經做足心理準備，預計自己完成免疫治療注射後會有發燒、肌肉痠痛等不適。

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
12:59 2024/08/16
乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
乳癌復發｜抗癌勇士吳文忻赴泰接受免疫細胞治療　素顔近照曝光精神奕奕頭髮重生
17:54 2024/10/31
乳癌復發｜抗癌勇士吳文忻赴泰接受免疫細胞治療　素顔近照曝光精神奕奕頭髮重生
吳文忻爸爸｜前港姐吳文忻抗癌期間接父親猝逝噩耗　至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】
10:35 2024/11/11
吳文忻爸爸｜前港姐吳文忻抗癌期間接父親猝逝噩耗　至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

你可能感興趣

乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
12:59 2024/08/16
乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
乳癌復發｜抗癌勇士吳文忻赴泰接受免疫細胞治療　素顔近照曝光精神奕奕頭髮重生
17:54 2024/10/31
乳癌復發｜抗癌勇士吳文忻赴泰接受免疫細胞治療　素顔近照曝光精神奕奕頭髮重生
吳文忻爸爸｜前港姐吳文忻抗癌期間接父親猝逝噩耗　至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】
10:35 2024/11/11
吳文忻爸爸｜前港姐吳文忻抗癌期間接父親猝逝噩耗　至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】
健康問題 網絡熱話 乳癌 免疫治療

最高瀏覽

財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌
3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌
財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元
財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元
吳泳道歉︱吳泳認衰保證與健身教練William斬纜　 人妻FaFa接受道歉用13字冷嘲小三
吳泳道歉︱吳泳認衰保證與健身教練William斬纜　 人妻FaFa接受道歉用13字冷嘲小三
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到