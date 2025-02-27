吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心

【吳文忻/乳癌復發/心肺積水】現年50歲的吳文忻去年證乳癌第三期復發，而且癌細胞已擴散至淋巴腺，但與丈夫育有一對寶貝女的她一直積極抗癌，早前亦曾飛到泰國接受細胞治療。不過，她昨日(26日)於IG交代病況時，貼出駭人的血包相，更表示心臟及肺部積水抽了1 Litre水，令人相當擔心她情況是否再有惡化。

最新影片:

吳文忻Natalie（現名吳忻熹）數日前於IG突然上載了一張醫院病房內的照片，而枱面上則有數粒藥丸盛放於透明器皿上，她當時只寫道「抗癌日記」、「阿nat去打仗」，未有交代入院原因。惟直至昨日(26日)，她又再上載一張非常滿的「血包」相，更揭盅她入院原因是自己心臟及肺部嚴重積水。但她樂觀面對表示:

大家今晚跑馬有冇心水？冇問我攞！我大把！有1 Litre﹗1 Litre心水，心積水。點解個心可以積咁多水？抽咗1 Litre心水。肺又積水，原來個心會積水。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

帖文一出，即引來不少網民慰問，紛紛留言打氣並鼓勵她「加油」、「繼續努力」，有人則留言︰「應該是有乳癌常見的轉移到心包膜同肺的情況」。

吳文忻抗癌｜抗癌期間經歷喪父之痛

吳文忻數年前在美容院做按摩，推拿師幫她推胸通淋巴時，發現其左胸有硬塊。隨後，她求醫檢查確診乳癌，展開抗癌之路。去年乳癌確診復發，且已經第三期，乳房癌細胞由當初2.5cm擴大至5、6cm的大小，加上有些癌細胞已經擴散至淋巴，不得不進行化療和免疫治療。早前抗癌期間更經歷喪父之痛，但近日在社交平台露面似乎精神恢復得不錯，狀態大勇繼續抗癌。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

吳文忻NatalieNatalie去年曾拍片直擊赴泰注射「TTV腫瘤疫苗」，並指事前已經做足心理準備，預計自己完成免疫治療注射後會有發燒、肌肉痠痛等不適。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5