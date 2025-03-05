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人肉計數機｜心算快過計數機1日破6項世績　14歲印度神童靠1練習提升專注力

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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14歲印度神童1日破6項世績！心算快過計數機全靠1練習提升專注力。

【印度神童/心算神童】來自印度的14歲少年在一天之內打破6項與心算有關的健力士世界紀錄，更被健力士世界紀錄官方認證，封他為「人類計數機」（human calculator）。最有趣的是，其家人並不知道他為何擁有如此天賦。

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據外媒報道，這位年僅14歲，來自印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的男孩舒克拉（Aaryan Shukla），早在一年前，在意大利真人秀節目《Lo Show Dei Record》中，只用25.19秒的時間就能用心算把50個五位數數字相加，相當於加總每個數字只需0.5秒，創下他首個健力士世界紀錄。

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舒克拉最近獲邀參加杜拜挑戰更多的健力士世界紀錄，他最終在一天之內刷新6項與心算有關的健力士世界紀錄，紀錄如下：

  • 心算100個四位數相加：30.9秒
  • 心算200個四位數相加：1分9.68秒
  • 心算50個五位數相加：18.71秒
  • 心算（一組10個）二十位數除以十位數數字：5分42秒
  • 心算（一組10個）2個五位數相乘間：51.69秒
  • 心算（一組10個）2個八位數相乘：2分35.41秒

這驚人的成績，不僅刷新人類心算能力的極限，也彰顯舒克拉在數學領域的天賦。健力士世界紀錄更封他為「人類計數機」（human calculator）。他的父母稱，他們只是普通家庭，這種天賦並非遺傳，而是源於他與生俱來的數學本能。

舒克拉的父母表示，他自小就擅長計算，6歲時更發現他心算才能，他們倆全力支持兒子去發展這項強項。在父母的鼓勵下，舒克拉8歲已參加國際比賽，取得多項獎一項，12歲時更參加德國舉辦的心算世界杯，更獲得世界冠軍，展現其非凡的數學能力。

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為了保持頂尖水平，舒拉克每天堅持進行5至6小時的刻苦訓練，並通過冥想練習提升專注力。他稱，成為「心算神童」是他一直以來的夢想，對未來充分期待，希望未來可繼續在數學領域創造更多紀錄。

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