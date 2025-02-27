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公屋賊人｜公屋閘門被綁「神秘黑繩」疑踩線　網民紛猜恐唔係咁簡單！

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撰文： 王月明

發布時間： 48 分鐘前

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公屋閘門被綁「神秘黑繩」疑踩線，網民紛猜恐唔係咁簡單！

【公屋 / 小偷 / 踩線】公屋閘門為何突現黑繩，又究竟是何用意？近日，有港男在Threads指其住處的閘門手柄位置被人綁上黑繩，他不明所以遂至網絡詢問，網民見到後紛猜有賊人「踩線」做記號，更有人認為事情未必如此簡單。

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公屋賊人｜大閘門遭綁黑繩

據樓主描述，日前晚上近10時放工回家時，發現門口的大閘門手柄被人綁上黑繩，他形容「好似橡筋繩嘅質地」。據圖片可見，一條黑繩被綁在閘門手柄處，黑繩兩端向上下延伸。樓主不明所以，遂發帖求助「跪求有無脆大神可以解答到我？」又嘆道「我想平平安安過日子」。

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公屋賊人｜網民猜測遭「踩線」或「下咒」

網民對此議論紛紛，認為樓主家遭賊人「盯上」，黑繩是「踩線」做標記，「踩線，佢返轉頭睇俾人拆咗未」、「我都試過被踩線，佢寫數字去鐵閘邊」、「樓主屋企俾人踩線，快啲整走條線」「隨時家訪（半夜）」、「呢個係新型定位器，罪犯會指你屋企得一個人，盡快落手嘅意思」。

綁黑繩原因眾說紛紜，更有人認為事情未必這麼簡單，「踩線會唔會咁顯眼，有冇啲關係吾好的鄰居，明就明，唔明就算」、「傳聞俾綁者喺7日內唔返……已要睇醫生」、「係咒術，小心」、「踩線！仲要留意有冇符號/奇怪東西，時刻都要鎖好門窗」。

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