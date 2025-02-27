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歐遊注意｜方媛何天兒歐遊同遇搶劫　城嫂抵機場被搶逾$2萬名牌袋

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【米蘭時裝周/旅遊警示/方媛/何天兒】3月正值米蘭時裝周，吸引了大量遊客，但也引來了犯罪分子的覬覦。近日，方媛被網友目擊與老公郭富城現身安徽娘家，溫馨畫面還在眾人熱議中，沒想到她隨即飛往意大利後，卻在米蘭機場遭遇搶劫。她在社交平台上發文求助：「還有機會找到嗎？」

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歐遊注意｜名牌手袋成目標

歐洲旅遊旺季期間，加上正值米蘭時裝周，促成犯罪黑點，不少遊客淪為受害者，連天王郭富城的老婆方媛也未能倖免。方媛昨日（26日）當抵達米蘭機場後即遭遇搶劫，她隨即在微博發文表示，「剛到米蘭機場包就被搶了。」

她提醒大家外出一定要看管好自己所有的貴重物品，「裡面有皮夾子和我所有的證件及銀行卡，還有一台相機以及一些重要資料，還有機會找到嗎？」她在文中附上一顆破碎的心，表達了無奈與心痛。方媛還貼出被搶的手袋照片，那是一款價值超過2萬5元的黑色迷彩圖案Dior Book Tote，而她前幾天才使用過，字裡行間似乎仍懷著尋回失物的希望。

歐遊注意｜網民提醒︰可到附近垃圾桶尋找失物

事件曝光後，眾多粉絲紛紛留言表達關心，建議她儘快報警，並聯繫相關單位凍結及補辦證件；亦有網友根據經驗提醒她，可以到附近的垃圾桶尋找，因為一些搶劫者可能只拿走財物，而將證件等丟棄在垃圾桶。

對於方媛在米蘭被搶劫，中國駐米蘭總領事館亦有作出回應，表示目前暫未收到求助信息。而駐意大利領事館亦有發文提醒中國公民增強防盜搶意識，還列出多個不同單位相關求助電話，幫助有需要人士。

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旅遊警示｜何天兒嘆︰「包包才買了一天，就這樣沒了。」

旅遊期間遭遇盜竊的事件屢見不鮮，受害者不僅是方媛，前港姐何天兒（何傲兒）近日在希臘雅典旅遊時也遭遇了類似情況。她身穿一襲亮眼的橙紅色長裙，原本興致勃勃地四處打卡、品嘗美食，並拍攝了旅行影片。

然而，何天兒在影片中透露，她片中所用的名牌手袋已被偷走，畫面成了這只手袋的最後蹤影。何天兒無奈地表示：「影片裡的包包只用了一天就被偷了，就在當天晚上，真的非常難過。」當有網友稱讚她的手袋好看時，她更加傷感，嘆道：「包包才買了一天，就這樣沒了。」

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