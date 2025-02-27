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小學飯盒異物｜屯門有小學午餐飯盒驚現螺絲釘　食環署調查：不排除檢控

兒童健康

撰文： 李盛芝

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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屯門保良局莊啟程第二小學學生於2月13日，在飯盒內發現螺絲。

【飯盒異物/螺絲/小學飯盒】有小學的學生午餐飯盒於本月13日被發現附有螺絲，學校隨即就事件發出通告，並通報食物環境衞生署，署方派員到相關學校調查，檢取異物進行化驗，同時向校方提供衞生教育。食環署回覆TOPick記者表示，會繼續跟有關個案，若有足夠證據不排除提出檢控。

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小學飯盒異物｜校方要求飯商交報告

涉事學校為屯門保良局莊啟程第二小學，日前有家長投訴指，子女於2月13日進食午餐時，在飯盒內發現螺絲，並通知校方。TOPick就事件向該校查詢，校方回覆表示，關注學生飯盒發現異物，事發當天已即時了解該名受影響學生情況，其健康狀況無礙。

校方已即日向飯盒供應商反映問題，要求供應商調查及提交報告，並向其發出警告信，嚴厲責成供應商改善情況。

校方續指，已就事件通知全校家長，並向食環署通報事件，並持續監察相關情況及飯盒品質。而屬同一飯盒供應商的同區其他保良局學校，亦於2月15日向家長發信通知有關事件，提醒學生及家長留意食物衛生安全。

屬同一飯盒供應商的保良局學校，亦於2月15日向家長發信通知有關事件。

小學飯盒異物｜向飯商查詢但未有回覆

據了解，涉事的供應商為「帆船美膳制作有限公司」，TOPick曾向有關公司求證事件及要求回覆，惟兩天至今仍未得到回覆。

小學飯盒異物｜食環署：有證據會檢控

食環署向TOPick記者表示，署方於本月17日接獲有關學校呈報，隨即派員到有關學校調查，並檢取異物化驗，及向校方提供衞生教育。同時，署方亦派員巡查有關供應商的持牌食物製造廠，發現處所的衞生情況尚可，署方已向處所負責人作出衞生教育，提醒他們須時刻注意食物、個人及環境衞生，以確保食物安全。署方重申，會繼續跟進有關個案，若有足夠證據會提出檢控。

屯門保良局莊啟程第二小學學生於2月13日，在飯盒內發現螺絲。（學校fb）

小學飯盒異物｜家長：曾發現鐵絲麻繩碎

事件震驚向該供應商訂飯的家長們，紛紛在家長群組表示，「不是新鮮事」，透露以往在該飯商的食物內，都曾發現飯盒內有鐵絲、小段塑帶、麻繩碎等，讓家長十分驚慌，特別是育有低年級子女的家長，擔心未必在吃每口飯時，都留意有否異物。

有人指，曾就發現異物向校方查詢，「原來都係交返俾帆船自己調查，再交書面報告，自己查自己」、「就算轉飯商都未必有改善」；亦有同區保良局學校的家長說，在單一飯商是無可選擇的情況下，「學生同家長都多次反映午飯非常難食，學校就出份教育局通告，話健康營養行先，從無同飯商跟進」。

同場加映：財政預算案12項教育措施一覽 ↓

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