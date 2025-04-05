WhatsApp功能｜WhatsApp輕鬆還原對話紀錄教學 防止遺失聊天紀錄及重要訊息
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【WhatsApp功能/WhatsApp還原對話】在日常生活中，WhatsApp已經成為人人必備的手機聊天App，也少不免會發生對話紀錄遺失的情況，造成不便。WhatsApp為了進一步提升用戶的使用體驗，推出了「還原對話」功能。
WhatsApp功能介紹｜還原對話避免遺失重要訊息
在日常生活中，經常會發生聯天紀錄遺失的情況，如換新電話、手機系統更新等。所以WhatsApp推出「還原對話」功能希望為用家提供更優質的體驗。如果你也希望避免重要訊息遺失，立即按照下文方法「妥善保管你的聯天紀錄」。
WhatsApp功能介紹｜3步備份聊天紀錄
WhatsApp備份聊天紀錄｜第1步：進入設定
打開WhatsApp，點擊右下角的「設定」選項，進入設定。
WhatsApp備份聊天紀錄｜第2步：選擇「對話」
在設定頁面中，找到並點擊「對話」選項，進入對話相關設定。
WhatsApp備份聊天紀錄｜第3步：備份你的聊天紀錄
選擇「對話備份」功能，你可以選擇立即手動備份，或者設置自動備份功能，定期將聊天紀錄保存至你的Google帳戶或iCloud，防止資料遺失。
透過這項功能，用戶可以輕鬆備份重要的聊天紀錄，並在需要時快速還原，確保重要訊息不會意外地遺失。無論是個人聊天還是工作溝通，這項功能都能為你提供更安心、更可靠的使用體驗！
延伸閱讀：WhatsApp推出封鎖對話功能 輕鬆加密重要資料及對話【附教學】
WhatsApp是香港人最常用的即時通訊軟件之一，為了進一步防止個人資料及私隱外洩，WhatsApp推出了全新的「封鎖對話」功能，讓用戶能夠為重要對話加上額外的安全鎖，確保敏感資訊不被他人輕易查看。如果你也希望保護自己的重要資訊，立即按照以下方法將你的對話內容加密！
延伸閱讀：WhatsApp語音轉文字有得用 ISO/Android簡單3步設定教學
自從WhatsApp推出錄音功能後，很多人為免打字浪費時間，都直接用語音，但不是每個地方都適合用家聽取語音，因此WhatsApp就宣布推出全新「語音訊息轉錄文字」功能，Android或iOS用戶只需完成簡單設定，即可將語音訊息轉錄為文字！以下是WhatsApp「語音訊息轉錄文字」Android/iOS使用步驟：
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