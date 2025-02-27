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財政預算案2025｜陳茂波重新詮釋「量入為出」　強調「應使則使」助港發展

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 18 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

被問到「非經營帳目」赤字是否符合《基本法》「量入為出」的原則，陳茂波強調應把握發展機遇「應使則使」。（梁偉榮攝）

【財政預算案2025／收支平衡／財赤／量入為出】在剛公布的財政預算案提出，政府綜合帳目要到28/29年度才能回復盈餘。

財政司司長陳茂波今早（27日）出席電台聯播節目時，被問到「非經營帳目」赤字是否符合《基本法》「量入為出」的原則，他承認收支平衡應以綜合帳目為目標，惟強調應該把握發展機遇，「應使則使」。

財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金

財政預算案2025｜量入為出以達盈餘為目標

陳茂波表示，政府收支的「經營帳目」支付平常開支，要量入為出，以達致盈餘為目標；而「非經營帳目」則用於投資未來，包括工務工程和加大經濟容量。雖然未來數年會有赤字，但總體會一直收窄，隨著收益陸續回籠，政府財政會逐步回到平衡。

至於《基本法》中「量入為出」原則是否適用於「非經營帳目」，陳茂波指，要考慮綜合帳目，並與經濟周期相適應，強調助力香港發展，仍要「應使得使」。

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