英國王室︱凱特王妃獲賦予1項新權力　超越戴妃打破115年王室傳統

▲ 凱特王妃獲賦予1項新權力，超越戴妃打破115年王室傳統。

【英國王室/凱特王妃】英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）即將成為115年以來，首位獲得權限頒發「皇家認證」（Royal Warrants）的王妃。這項授權將使凱特王妃能夠正式認可和支持具有英國傳統的企業，此舉不但擴大了她在王室中的角色與影響力，這項殊榮更是連已故戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）也沒有。

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凱特王妃︱獲頒發「皇家認證」權力

據外媒報道，英國國王查爾斯三世（King Charles III）計劃在今年授予凱特王妃頒發皇家認證的權力，成為115年以來首位具有此權力的王妃。

所謂的「皇家認證」是一項象徵王室認可的官方標章，表彰其為王室提供商品與服務的資格，並有效期長達五年，對品牌具有極高的榮譽價值。獲得認證的品牌不僅可使用王室徽章，還能提升國際市場競爭力。

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凱特王妃︱打破115年王室傳統 超越戴妃

這項極具象徵意義的職責凸顯了凱特作為資深王室成員的地位，以及她在英國王室未來發展中的重要性。上一次擁有這項權力的是瑪麗王后（Queen Mary），她在1901年至1910年間擔任威爾斯王妃，其夫婿喬治五世（George V）登基前發放皇家認證以來，後續的王妃從未擁有此項權力。

值得注意的是，已故戴安娜王妃生前也未曾獲得此項授權，儘管查爾斯三世自1980年起就擁有發放皇家認證的權力。

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凱特王妃︱「凱特效應」帶動英國經濟

消息人士透露，現時43歲的凱特王妃在英國商界的影響力已廣為人知，因此出現了「凱特效應」（The Kate Effect），意即她所穿戴的服飾與配件會帶動市場銷量。據報導，截至2021年「凱特效應」已為英國時尚產業貢獻高達10億英鎊。

公關界人士表示，凱特王妃之所以如此具影響力，全因她選擇支持的品牌都是其真心喜愛的，讓她的推薦更具說服力。業界猜測，她未來所頒發的皇家認證的品牌料涵蓋相當廣泛，從科技供應商到她長期青睞的奢華時尚品牌，如Alexander McQueen、Catherine Walker 和 Strathberry等。

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目前，除了國王與王后，威廉王子（Prince William）是唯一被授權頒發皇家認證的王室成員。不過，威廉王子尚未頒發過首份認證，但外界預期，他將在不久的將來開始行使這項權力。

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