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塑膠污染丨「1類海鮮」毒素極強罹癌率激增　醫生警示：含高濃度塑膠微粒慎吃

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【致癌物／癌症／塑膠微粒／海鮮】海鮮愛好者要注意！研究發現塑膠微粒（microplastics）已廣泛存在於食物、水、空氣，甚至人體組織中，其中一類海鮮更含較多塑膠微粒，對健康造成潛在風險。重症專科醫生黃軒，便提出6個有效減少攝入塑膠微粒的建議。

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重症專科醫生黃軒指出，研究顯示，塑膠微粒（microplastics）廣泛存在於食物、水、空氣，甚至人體組織中，並可能對健康造成潛在威脅。

黃軒強調，過量攝取塑膠微粒對身體帶來危害。多項科學證據顯示，這些微粒的存在可能影響消化系統、內分泌系統和免疫系統，並可能導致心血管疾病，吃多了更提高患癌風險。

食用安全丨如何避免吃太多塑膠微粒？

對此，黃軒建議了6個有效減少攝入塑膠微粒方法：

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1. 減少吃海鮮，特別是貝類

研究指出，貝類（生蠔、蜆、青口）可能是塑膠微粒的高風險來源，因為它們會過濾並積聚環境中的塑膠微粒。建議適量食用，並選擇低污染風險的魚類。

2. 避免使用塑膠瓶裝水

研究顯示，瓶裝水中的塑膠微粒含量遠高於自來水。例如一項研究發現，每升瓶裝水平均含有數千顆塑膠微顆粒。建議選擇玻璃瓶或不鏽鋼水瓶，或使用濾水系統。

3. 慎選奶瓶與兒童餐具

研究指出，嬰兒用塑膠奶瓶在高溫沖泡配方奶時，會釋放大量塑膠微粒，尤其是聚丙烯（PP）材質。建議使用玻璃或矽膠奶瓶，並避免長時間用塑膠瓶存放熱飲。

4. 加熱時，減少使用塑膠容器

研究發現，微波加熱塑膠餐盒會導致更多塑膠微粒釋放，特別是PP、PET、PS材質。建議改用陶瓷、玻璃或不鏽鋼容器來存放和加熱食物，減少塑膠與高溫的接觸。

5. 選擇不含塑膠的茶包

近年研究顯示，某些高級茶包（如尼龍或PET製成的透明茶袋）會釋放大量塑膠微粒到茶水中，建議選擇散裝茶葉或無漂白的紙質茶包，以減少塑膠溶出風險。

6. 使用過濾系統

自來水也可能含有塑膠微粒，部分高效濾水器（如活性碳濾芯、逆滲透濾水系統 RO）可有效去除水中的塑膠微粒。

食用安全丨研究：每份青口含90粒塑膠微粒

塑膠垃圾流入海洋，令不少海產吞下塑膠微粒，更禍延愛食海鮮者。有研究顯示，若每周吃兩份青口，一年等於間接吞下1.1萬粒膠粒。

比利時根特大學及英國埃克塞特大學先後展開研究，了解人類進食的海洋生物受污染情況，結果發現大多數海產的腸道內都含有塑膠微粒，相信是由海中塑膠垃圾分解而來。研究指，由於食物鏈上層的大型魚類會進食浮游生物，因此可能會吞下更多塑膠。人們進食海產時會連腸道也吃下，間接連裏面的塑膠纖維一併吞食。

埃克塞特大學研究發現，甲殼類動物攝取塑膠的情況更為嚴重。他們檢驗的數百隻青口中，平均每隻含有4.5粒塑膠微粒，約每一份食用分量就含有90粒。按此推算，若每周吃兩份青口，一年就已吃下超過9,000粒塑膠微粒。此外，每6隻生蠔也含有50粒微塑膠。

同場加映丨本港市面逾9成品牌樽裝水含微塑膠

本報曾於2020年委託香港都會大學（舊名「香港公開大學」）檢測和認證學系研究團隊，為市面常見10款、涉8個品牌共30瓶樽裝水，測試各樣本中大於100微米（μm）的微塑膠含量。結果發現，市面逾9成品牌樽裝水樣本，不論是礦泉水或蒸餾水均含大於100微米（μm）的微塑膠，其中一瓶最多可含46顆微塑膠。有中大醫生指出，若長期吸收微塑膠，會增加患上血管硬化、癌症的風險。

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同場加映丨6大飲食重點減塑化劑禍害

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資料來源：重症專科醫生黃軒

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