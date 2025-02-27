機票優惠｜HK Express突發推$0機票　11大航點包括東京/大阪/首爾/曼谷等

▲ HK Express突發推$0機票優惠，11大航點包括東京、大阪、首爾、曼谷等。

【機票優惠/平機票/日本機票】HK Express（香港快運，UO）突發推出$0機票優惠！涵蓋11大航點，包括多個熱門旅遊地，如東京、大阪、首爾、曼谷等，來回連稅最平$710起，即睇優惠詳情！

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HK Express機票優惠｜11大航點單程票價低至$0

HK Express推出Ultra Offer機票優惠，11大航點單程票價低至$0，包括曼谷、清邁、布吉、檳城、首爾、濟州、釜山、大阪、東京（羽田）、高松、靜岡。行李限額及其他附加服務可享高達52折。

▲ HK Express推出機票優惠，11大航點單程票價低至$0。

HK Express機票優惠｜來回連稅最平$710起

航點 來回連稅票價 曼谷 $863起 清邁 $863起 布吉 $863起 檳城 $726起 首爾 $955起 濟州 $710起 釜山 $926起 大阪 $1,025起 東京（羽田） $1,018起 高松 $904起 靜岡 $892起

HK Express機票優惠詳情

預訂日期：即時至2025年2月27日（23:45 HKT）或售完即止

旅遊日期：2025年3月3日至10月25日（指定日子除外，因各航點而定）

預訂網站：【按此連結】

（是次優惠需經指定網頁並不適用於香港快運手機應用程式及微信小程序。）

政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

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