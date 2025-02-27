  • 21°C
香港時間：2025227日 (四) 12:12

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

七星連珠2025︱2月28日七星連珠最佳觀賞時間地置　七師傅預言呢個方位會有危險

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

2月28日七星連珠最佳觀賞時間地置，七師傅預言呢個方位會有危險。

【七星連珠】本月28日前後太陽系將上演「七星連珠」的罕見天文現象，即太陽系七大行星：水星、金星、火星、木星、土星、天王星和海王星將在夜空中排成一條珠鏈。

天文學家計算，以七星的張角小於30度來統計，從公元1年至3000年，一共發生39次「七星連珠」，平均77年出現一次，因此情況非特別罕見。

七星連珠2025︱觀賞位置時間地點

今次「七星連珠」在當晚約9時出現，將持續4小時17分鐘，據香港太空館在社交平台指，因為行星會分布在天空大約120度範圍內，並非真的「排成一條直線」，但若天氣好也值得觀星。

不過由於天王星與海王星太遠太暗，肉眼無法觀測，至於水星、土星又太接近地平線，被暮光與煙霞影響難以分辨，所以周五縱使「七星連珠」，但市民抬頭只用肉眼觀天，只能看到三顆行星，包括東面呈紅色的火星、天頂附近呈橙黃色的木星，以及西邊的金星。

2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心

點擊圖片放大
+4
+3

七星連珠2025︱七師傅預測名人出事

「七星連珠」屬天文現象，不過在西洋占星學中，「七星連珠」被視為象徵重大事件爆發或轉折點。「七師傅」七仙羽接受媒體訪問指，「七星連珠」當晚是宇宙能量大增進爆發時刻，釋放出強烈磁場，令地球人類情緒易波動，「不是大好，就是大壞。」

同時七師傅表示，七星連珠代表大變動也象徵國家和超級名人，更稱：「今年國家同世界級名人都可能有大問題。」

她預測今年超級名人命運受「七星連珠」影響，一位是美國頂級富豪陷入危機，「如果他不謹慎，很有可能遭到暗殺。」另一位是名字以「B」開首的美國金融界大人物的健康也易出大問題。

七師傅（經濟日報圖片）

七星連珠2025︱教如何趨吉避凶

另外，七師傅預測今年各地天災、戰爭頻現，歐洲則會爆發新疫情。至於近日大家關心日本富士山爆發危機，七師傅稱：「今年一定會發生火災、火災比往年大。」另外稱有會有火車意外、撞車問題，以及大海嘯、大地震。」

她更再度提醒避免到東北方，指：「4月之後問題愈來愈嚴重，七星連珠之後2個月影響最大。」並預測3月5日及3月20日股市易出現大波動。不過七師傅稱「七星連珠」帶來不是全是壞影響，指未來地球文明將更先進，比如AI、機器人發展速度會加快等。

不過很多市民想看「七星連珠」，但七師傅以玄學角度提醒當晚不要觀天，應盡量留在家中，並以如冥想、打坐、茹素等趨吉避凶。

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
20:06 2025/02/06
2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
日本地震｜日本宮崎縣7.1級地震　驚人預言漫畫指明年亞洲大災難？
17:53 2024/08/09
日本地震｜日本宮崎縣7.1級地震　驚人預言漫畫指明年亞洲大災難？
【師傅愛你】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅　七師傅：妒忌別人不如做好自己【有片】
18:11 2021/07/12
【師傅愛你】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅　七師傅：妒忌別人不如做好自己【有片】
【七救星】七仙羽「閃電七連鞭」掀熱話　七師傅授上位之法：要識擦老闆鞋
13:31 2021/08/28
【七救星】七仙羽「閃電七連鞭」掀熱話　七師傅授上位之法：要識擦老闆鞋
【師傅七都識唱笑會】七仙羽增肥開處女騷　七師傅否認表演慾強：不喜歡當藝人【有片】
19:33 2022/07/07
【師傅七都識唱笑會】七仙羽增肥開處女騷　七師傅否認表演慾強：不喜歡當藝人【有片】

你可能感興趣

2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
20:06 2025/02/06
2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
日本地震｜日本宮崎縣7.1級地震　驚人預言漫畫指明年亞洲大災難？
17:53 2024/08/09
日本地震｜日本宮崎縣7.1級地震　驚人預言漫畫指明年亞洲大災難？
【師傅愛你】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅　七師傅：妒忌別人不如做好自己【有片】
18:11 2021/07/12
【師傅愛你】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅　七師傅：妒忌別人不如做好自己【有片】
網絡熱話 天文現象 KOL 七仙羽 娛樂人物職業 香港太空館

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌
3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌
財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元
財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元
吳泳道歉︱吳泳認衰保證與健身教練William斬纜　 人妻FaFa接受道歉用13字冷嘲小三
吳泳道歉︱吳泳認衰保證與健身教練William斬纜　 人妻FaFa接受道歉用13字冷嘲小三
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到