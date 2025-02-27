七星連珠2025︱2月28日七星連珠最佳觀賞時間地置　七師傅預言呢個方位會有危險

▲ 2月28日七星連珠最佳觀賞時間地置，七師傅預言呢個方位會有危險。

【七星連珠】本月28日前後太陽系將上演「七星連珠」的罕見天文現象，即太陽系七大行星：水星、金星、火星、木星、土星、天王星和海王星將在夜空中排成一條珠鏈。

天文學家計算，以七星的張角小於30度來統計，從公元1年至3000年，一共發生39次「七星連珠」，平均77年出現一次，因此情況非特別罕見。

七星連珠2025︱觀賞位置時間地點

今次「七星連珠」在當晚約9時出現，將持續4小時17分鐘，據香港太空館在社交平台指，因為行星會分布在天空大約120度範圍內，並非真的「排成一條直線」，但若天氣好也值得觀星。

不過由於天王星與海王星太遠太暗，肉眼無法觀測，至於水星、土星又太接近地平線，被暮光與煙霞影響難以分辨，所以周五縱使「七星連珠」，但市民抬頭只用肉眼觀天，只能看到三顆行星，包括東面呈紅色的火星、天頂附近呈橙黃色的木星，以及西邊的金星。

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七星連珠2025︱七師傅預測名人出事

「七星連珠」屬天文現象，不過在西洋占星學中，「七星連珠」被視為象徵重大事件爆發或轉折點。「七師傅」七仙羽接受媒體訪問指，「七星連珠」當晚是宇宙能量大增進爆發時刻，釋放出強烈磁場，令地球人類情緒易波動，「不是大好，就是大壞。」

同時七師傅表示，七星連珠代表大變動也象徵國家和超級名人，更稱：「今年國家同世界級名人都可能有大問題。」

她預測今年超級名人命運受「七星連珠」影響，一位是美國頂級富豪陷入危機，「如果他不謹慎，很有可能遭到暗殺。」另一位是名字以「B」開首的美國金融界大人物的健康也易出大問題。

▲ 七師傅（經濟日報圖片）

七星連珠2025︱教如何趨吉避凶

另外，七師傅預測今年各地天災、戰爭頻現，歐洲則會爆發新疫情。至於近日大家關心日本富士山爆發危機，七師傅稱：「今年一定會發生火災、火災比往年大。」另外稱有會有火車意外、撞車問題，以及大海嘯、大地震。」

她更再度提醒避免到東北方，指：「4月之後問題愈來愈嚴重，七星連珠之後2個月影響最大。」並預測3月5日及3月20日股市易出現大波動。不過七師傅稱「七星連珠」帶來不是全是壞影響，指未來地球文明將更先進，比如AI、機器人發展速度會加快等。

不過很多市民想看「七星連珠」，但七師傅以玄學角度提醒當晚不要觀天，應盡量留在家中，並以如冥想、打坐、茹素等趨吉避凶。

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