學霸歌手｜姚焯菲留學新西蘭登母校頂尖學生榜　IB至少考獲40分盼赴美讀大學

【姚焯菲/學霸/頂尖學生榜】18歲「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）於2023年1月遠赴新西蘭升學，並入讀當地著名學府奧克蘭拔萃女子學校，去年以「Academic High Distinction」榮譽畢業，據知每科成績需要平均達到90分以上才能得到這項榮譽，近日她更登上學校的頂尖學生榜，能夠上榜IB至少要有40分，足見Chantel成績斐然！

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IB學霸姚焯菲｜獲同校師妹大讚又叻又努力

18歲的Chantel去年12月中在新西蘭畢業返港，並透露將會留港近9個月，因為估計今年秋天才會升讀大學。趁住放假的日子，Chantel還加入TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演金城安表妹，繼續發展她的演藝事業。

Chantel熱愛演藝工作，同時也是一名學霸，日前她的母校——奧克蘭拔萃女子學校（Diocesan School for Girls），就在校內壁報板公開IB文憑試奪得優異成績的Top Scholars（頂尖學生），其中一位就是Chantel！有網民的妹妹跟Chantel同校，她拍下這個頂尖學生榜，並留言大讚Chantel：「師姐真係又叻又努力，個個term break都飛返香港工作唱歌，但成績都咁好，認真厲害」。

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IB學霸姚焯菲｜IB至少40分才可登Top Scholars

根據澳紐IB學校組織資料顯示，在IB取得Top Scholars榮譽的學生，至少要在45分滿分中取得40分，而在今屆參加IB文憑試的新西蘭學校學生中，僅84人取得Top Scholars榮譽；早在去年，Chantel以「Academic High Distinction」榮譽畢業，每科成績需要平均達到90-100%才能得到「Academic High Distinction」，可見Chantel是一名不折不扣的學霸！

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IB學霸姚焯菲｜想到美國升讀大學

有網民認為以Chantel的IB成績，足以入讀香港三大大學的「神科」，不過Chantel早前曾講過，希望到美國升讀大學，但如果香港三大大學給予Offer，也會考慮留港升學。她又對「Entertainment Business and Management」這科最感興趣，不過這一科為碩士學位修讀，所以Chantel表示若大學讀書不太辛苦的話，會想再修讀項士學位。

Chantel所入讀的奧克蘭拔萃女子學校創立於1930年，是私立基督教女校，位於奧克蘭城市中心的富人區Epsom，交通方便，而且學校環境優美，設施十分完善，包括大型圖書館、劇院和音樂中心、室內水上運動中心等。

學校更設有專業科學教學區，擁有化學、物理和生物實驗室。學校還專為11至13年級學生設立高級公共休息室，提供廚房和浴室，獨立的書房和各種設施。

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