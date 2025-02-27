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2元乘車優惠︱陳茂波：「兩蚊兩折」已處理長車短搭問題　月限240程可控未來開支增幅

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

2元乘車優惠計劃得到社會認同，已間接處理「長車短搭」問題。（資料圖片）

【財政預算案2025／財赤／2元乘車優惠】財政司司長陳茂波昨日（26日）公布財政預算案，對於調整2元乘車優惠計劃，每月限制240程，及10元車費以上兩折，陳茂波今早（27日）出席電台聯播節目時表示，計劃得到社會認同，政策深入民心，在「兩蚊兩折」機制下，已間接處理「長車短搭」問題。

在節目上有聽眾提問，為何選擇將車程設限，而不將乘車優惠推高至3元、4元。陳茂波回應指，考慮到2元乘車優惠得到社會廣泛認同，有助長者多些出外走動，因此有需要維持，而優惠設每月240程上限，可控制未來開支增幅，認為是合適水平。

陳茂波指，根據過去數字顯示，每月使用240程的長者未必很多，考慮措施亦盡可能維持寬鬆及兼顧需要，因為部份長者住得比較遠，有些人仍在工作或要去醫院等，每日出行次數不只一兩次。

財政預算案2025︱消息指2元乘車優惠調整或分兩階段實施　「兩蚊兩折」最遲明年9月落實

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陳茂波又指，長者2元乘車優惠改推「兩蚊兩折」的做法，機制簡單易明及比較方便，政府計算補貼方面亦較容易。

他解釋，在「兩蚊兩折」機制下，10元以上車程以兩折計算，已間接處理「長車短搭」問題，又指運輸署正與巴士公司商討，初步認為有超過100條路綫能引入分段收費，署方會繼續研究。

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